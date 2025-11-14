المصرية للاتصالات توقع 3 مذكرات تفاهم لتطوير خدمات "WE Health Cloud"

18 حجم الخط

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركائها من القطاع الصحي لتطوير محفظة خدمات منصتها الرقمية للرعاية الصحية WE HealthCloud لتشمل حلولًا متقدمة في مجال دعم القرار الإكلينيكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI-CDSS) والأتمتة المتكاملة للمستشفيات والتطبيب عن بعد، فضلًا عن حلول تحسين تجربة خدمات الرعاية الصحية للمريض بما يعزز ريادة الشركة في مجال التحول الرقمي للقطاع الصحي في مصر، جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية PHDC 2025 الذي انطلقت فعالياته في الثاني عشر من نوفمبر الجاري تحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات.

منصة المصرية للاتصالات

وتعمل منصة WE HealthCloud من المصرية للاتصالات، داخل مراكز بيانات مؤمنة محليًا، وتم تطويرها بالتعاون مع شركاء عالميين في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية لتوحيد تجربة الرعاية الصحية عبر المستشفيات والعيادات والمختبرات ومراكز التشخيص، وتوفير منظومة متكاملة تشمل سجلات المرضى الإلكترونية (EMR/EHR)، ونظم إدارة المستشفيات والعيادات (HIMS)، وإدارة دورة الإيرادات (RCM)، وإدارة الصيدليات والأشعة والمعامل، والطب عن بُعد، وبوابة المريض، ولوحات مؤشرات تحليلية للإدارة، مع واجهة استخدام عربية وتوافق كامل مع المعايير المحلية.

وشملت الشراكات الجديدة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “فيزيتا”، منصة التكنولوجيا الصحية الرائدة في الشرق الاوسط وافريقيا، لبحث سبل التعاون مع منظومة WE HealthCloud، والعمل بشكل مشترك على توفير التكنولوجيا والحلول الرقمية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة الخدمات الصحية لمقدمي الخدمات في مصر، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي للقطاع الصحي عبر تحسين تكامل البيانات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال مقدمي الخدمة.

كذلك وقعت المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم مع منصة الذكاء الاصطناعي "GuidelineX” ووكيلها المحلي شركة "DTS" لدمج خدمات دعم القرار الإكلينيكي والتحليلات الطبية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة WE HealthCloud، بما يُساعد الأطباء على اتخاذ قرارات دقيقة بناءً على الإرشادات الطبية العالمية وتحليل البيانات السريرية لحظيًا، مما يرفع كفاءة التشخيص ويُقلل من الأخطاء الطبية، ويستهدف هذا التعاون تعزيز عملية التحول الرقمي وخدمات الرعاية الطبية القائمة على البيانات في جميع المستشفيات المصرية.

كما وقعت المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم مع zMed وDTS لتقديم حلول أتمتة المستشفيات ووحدات العناية المركزة عن بُعد ضمن مشروعات البنية التحتية الصحية الرقمية التي توفر أنظمة ذكية لمراقبة المرضى في العناية المركزة وتحليل البيانات الحيوية لحظيًا عبر الذكاء الاصطناعي، مما يساعد في التنبؤ المبكر بتدهور الحالات وتقليل نسب الوفيات.

وتعليقا على هذه الشراكات الجديدة قال رامي كاطو، نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء بالمصرية للاتصالات: " نؤمن بأن التحول الرقمي للقطاع الصحي هو ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، ونسعى من خلال هذه الشراكات المتميزة إلى تعزيز محفظة الحلول الرقمية الصحية من خلال دمج أحدث التقنيات العالمية، إلى تطوير منصتنا WE HealthCloud لتطوير المنظومة الصحية الوطنية في مصر بأحدث الحلول الذكية والآمنة التي تدعم جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى وتسهم في بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تربط كل أطراف منظومة الرعاية الصحية في مصر لتصبح المصرية للاتصالات شريكًا استراتيجيًا في بناء منظومة الصحة الرقمية في مصر".

من جانبها قالت الدكتورة علا علي الدين، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فيزيتا: “يسعدنا في فيزيتا توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات لبحث سبل التعاون مع WE HealthCloud، كخطوة استراتيجية تُسَرِّع تحقيق رؤيتنا لرقمنة رحلة الرعاية الصحية للمريض. ومن خلال تكامل تكنولوجيا فيزيتا مع بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة، سنتمكن مع شركائنا من توحيد رحلة المريض وربط مقدمي الخدمة وسلاسل الإمداد، بما يضمن جودة أعلى للخدمات، وسلامة المرضى، وتوسيع الوصول إلى رعاية صحية ذكية على مستوى الجمهورية. نثق أن هذا التعاون يُسهم في بناء منظومة صحة رقمية متكاملة تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، مع تطبيق أحدث المعايير العالمية لحماية البيانات وجودة الخدمة."

وأشار جانيت شو، رئيس قطاع تطوير المنتجات بـ GuidelineX إلى إن وجود شريك وطني بحجم المصرية للاتصالات يُتيح لنا تقديم حلولنا المتقدمة داخل مصر بكفاءة وجودة عالمية، مدعومين ببنية تحتية سحابية موثوقة وقابلة للتوسع تضمن أعلى معايير الأمان واستمرارية الخدمة. من خلال تكامل تقنيات GuidelineX السريرية والذكاء الاصطناعي مع WE Health Cloud، يمكننا تسريع اتخاذ القرار الإكلينيكي، وتوحيد مسارات العلاج، ورفع جودة الرعاية عبر منظومة صحية مترابطة. ونلتزم مع شركائنا بتقديم تجارب رقمية تُركّز على المريض أولًا، وتُسهم في تحسين النتائج الصحية وتقليل التباين في الممارسات السريرية.

ومن جانبه قال المهندس محمد دسوقي الرئيس التنفيذي لـ DTS: “يشرفنا أن نمثل شركتي zMed وGuidelineX في السوق المصري بالتعاون مع المصرية للاتصالات، نحن نعمل معًا لتقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي والرعاية الحرجة عن بُعد للمؤسسات الصحية في مصر بما يواكب التطورات العالمية، ومن خلال الاستفادة من قدرات WE HealthCloud والبنية التحتية الآمنة للمصرية للاتصالات، سنُسرّع من نشر حلول الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها مع الحفاظ على أعلى معايير حماية البيانات والامتثال.”

رفع جودة خدمات الرعاية الحرجة

وقال جاياكانث إس كيسان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة zMed: "نحن فخورون بالتعاون مع المصرية للاتصالات لتقديم تقنيات Tele-ICU وCritical Care Automation، التي تسهم في رفع جودة خدمات الرعاية الحرجة في المستشفيات المصرية.

ومن خلال التكامل مع WE Health Cloud والبنية التحتية الآمنة، نعمل على إتاحة مراقبة آنية لحالات المرضى ودمج بيانات الأجهزة الطبية والمعامل والأشعة في لوحات تحكم موحّدة تدعم القرار السريري بسرعة ودقة، مما يساعد في التنبؤ المبكر بتدهور الحالات وتقليل نسب الوفيات."

