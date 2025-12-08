الإثنين 08 ديسمبر 2025
استمرار التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد مصر (صور)

المسابقة العالمية
المسابقة العالمية للقرآن الكريم
 تواصلت اليوم، فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين، لليوم الثالث على التوالي، المنعقدة في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، وذلك وسط مشاركة دولية واسعة يعكس دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته.

 

 استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد مصر


وتجرى خلال هذا اليوم اختبارات فرعين من فروع المسابقة، حيث بدأت فعاليات اليوم باستكمال الاختبارات الخاصة بالفرع الثاني للناطقين بغير العربية، والذي يتنافس فيه 43 متسابقًا من مختلف الدول، ويشترط في هذا الفرع حفظ القرآن الكريم كاملًا برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما، مع إتقان أحكام التجويد، وألا يزيد عمر المتسابق وقت الإعلان عن المسابقة على 30 عامًا.


كما تُعقد اليوم أيضًا، اختبارات الفرع الثالث المخصص للأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ويُشترط في هذا الفرع حفظ القرآن الكريم كاملًا برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما، مع إتقان التجويد، ومعرفة التفسير ووجوه الإعراب، وألا يتجاوز عمر المتسابق وقت الإعلان 35 عامًا.


تأتي هذه التصفيات في إطار الجهود المنظمة لاختيار أفضل العناصر المشاركة في المسابقة، وترسيخ معايير دقيقة في الحفظ والأداء، بما يعكس الاهتمام المتزايد بنشر ثقافة القرآن الكريم وعلومه، وتعزيز حضور مصر على الساحة القرآنية العالمية.
 

جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم 

وقد رصدت الوزارة للمسابقة جوائز مالية قدرها 13 مليون جنيه مصري، وهو أكبر دعم تقدمه الوزارة في تاريخ المسابقة؛ تأكيدًا لمكانة القرآن الكريم وأهله، ويحظى الفائزون بتكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي (يحفظه الله)، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي تُقيمها وزارة الأوقاف احتفاءً بليلة القدر في شهر رمضان المبارك.

