إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى الفرافرة بالوادي الجديد

نفذت محافظة الوادي الجديد، 3 إزالات لحالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بقرى الكفاح والخير والنماء بمركز الفرافرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

ووجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مسئولي الأملاك والاستثمار بالمراكز بمراجعة الأراضي التي تم سحبها من الشركات والأفراد المخالفين لشروط التعاقد وأيضا مراجعة مبادرات النخيل ونسب التنفيذ للشركات والافراد على الطبيعة.

وأكد الزملوط، على أن حملات الإزالة تجري بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في المحافظة، بهدف ضمان تنفيذ القانون بحزم، وفي الوقت نفسه التعامل مع المواقف دون الإضرار بحقوق المواطنين.

إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة

شدد اللواء محمد الزملوط، على إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، مع استرداد حق الدولة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على تقديم التيسيرات للمواطنين الجادين في التقنين، ورفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز، إلى جانب التنفيذ الفوري للإزالات، ومنع البناء على الأراضي الزراعية، والمتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية والتصوير الجوي.

وتهيب الوادي الجديد، بالسادة المواطنين والمستثمرين بتحري الدقه في الأرض المؤجرة لهم والمخصصة لهم سواء من صندوق استصلاح الأراضي أو مكتب خدمة المستثمرين أو تقنين، وتحذر من أى محاولات للتعدى أو التوسع على أملاك الدولة دون الرجوع إلى جهات الاختصاص حفاظا على مقدرات الدولة.

وحذرت محافظة الوادي الجديد، من أي أشكال تعدٍ على أملاك الدولة؛ لتفادي التعرض للإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف المتابعة للتعديات على أراضي وأملاك الدولة والتصدي لأي حالات جديدة يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

