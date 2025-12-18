محافظ الدقهلية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (صور)

18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، أعمال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وجهودها في إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص.

محافظ الدقهلية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد المحافظ على وجود تنسيق وتعاون كامل ودائم مع وزارة الداخلية، متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها، كما شدد على تكثيف المتابعة، خاصة خلال فترة الانتخابات، للتصدي للذين يحاولون استغلال هذه الفترة لارتكاب مخالفات بدعوى انشغال أجهزة الدولة.

الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء

وشدد محافظ الدقهلية خلال المتابعة على ضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكدًا على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلس وناجح لعمليات الإزالة.

الإزالة مستمرة ولن تتوقف لمواجهة أي محاولة للبناء المخالف

يذكر أن المحافظة تشن حملات مكثفة ومستمرة لمواجهة ظاهرة التعديات، حيث تم إزالة عدد كبير من المخالفات خلال الفترة الأخيرة، كما تم إزالة 7 حالات تعديات بمساحة 795 مترا، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المنظمة، والحملات مستمرة للقضاء على أي محاولة للبناء المخالف، وحملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف لمواجهة أي محاولة للبناء المخالف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.