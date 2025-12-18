الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ الدقهلية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، أعمال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وجهودها في إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص.

محافظ الدقهلية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

وأكد المحافظ على وجود تنسيق وتعاون كامل ودائم مع وزارة الداخلية، متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها، كما شدد على تكثيف المتابعة، خاصة خلال فترة الانتخابات، للتصدي للذين يحاولون استغلال هذه الفترة لارتكاب مخالفات بدعوى انشغال أجهزة الدولة.

 

 

الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء

وشدد محافظ الدقهلية خلال المتابعة على ضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكدًا على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلس وناجح لعمليات الإزالة.

الإزالة مستمرة ولن تتوقف لمواجهة أي محاولة للبناء المخالف

يذكر أن المحافظة تشن حملات مكثفة ومستمرة لمواجهة ظاهرة التعديات، حيث تم إزالة عدد كبير من المخالفات خلال الفترة الأخيرة، كما تم إزالة 7 حالات تعديات  بمساحة 795 مترا، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المنظمة، والحملات مستمرة للقضاء على أي محاولة للبناء المخالف، وحملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف لمواجهة أي محاولة للبناء المخالف.

