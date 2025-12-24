إحالة أوراق 8 متهمين للمفتى في مقتل مزارع والتعدي على أسرته بأسوان

18 حجم الخط

أحالت محكمة جنايات أسوان أوراق 8 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا، لاتهامهم بقتل مزارع، والاعتداء على زوجته وابنته، وسرقة مشغولات ذهبية من منزل المجني عليه، بدعوى إخفاء أموال خاصة بهم داخل المنزل.

أحداث القضية

ترجع أحداث القضية إلى شهر سبتمبر 2022، بقرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، حينما اقتحم 8 ملثمين منزل المجني عليه ربيعي بدري عبد المعطي، 54 سنة، مزارع، بعد تسلق جدران المنزل ليلًا، بزعم قيام زوج ابنته، الذي كان يعمل لدى أحد المستريحين، بإخفاء أموالهم داخل منزل والد زوجته.

دخل أحد المتهمين إلى غرفة نوم ابنة المجني عليه "ولاء" أثناء نومها، وقاموا بتقييدها بالحبال ووضع شريط لاصق على فمها، واستولوا على دبلة ذهبية، فيما اعتدى آخرون بالضرب على زوجة المجني عليه وابنه، وسرقوا حلقًا ذهبيًا من الزوجة.

وتوجه بعض المتهمين إلى المجني عليه، الذي كان نائمًا في حوش المنزل، وحال مقاومته لهم أطلق أحدهم أعيرة نارية صوبه، مما أسفر عن مقتله في الحال، قبل أن يفر المتهمون وتركوه غارقًا في دمائه.

وتوصلت تحريات مباحث أسوان إلى تحديد هوية المتهمين الثمانية، وجرى ضبطهم، إلى جانب السلاح المستخدم في الواقعة والمشغولات الذهبية المسروقة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهم لمحكمة جنايات أسوان، والتي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم إلى المفتى.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الغريب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد بدر على، ومحمد نبيل عبد المجيد، وأمانة سر: عيد على حسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.