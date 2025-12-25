الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بيان عاجل للحكومة يكشف حقيقة بيع مصانع الغزل والنسيج

صناعة الغزل والنسيج
صناعة الغزل والنسيج
18 حجم الخط
ads

نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج، بعد إنفاق مليارات الجنيهات على تطويرها.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن الدولة تنفذ حاليًا المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل في مجمله نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء جديد وتطوير وإعادة تأهيل، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية وأعلى معايير الجودة العالمية، دون المساس بملكيتها أو بيعها.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يتم تنفيذه من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، حيث يمتد على مستوى الجمهورية داخل 7 محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقترب من مليون م2، عبر 7 شركات كبرى هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج.

مشروع التطوير يستهدف إعادة إحياء القطاع واستعادة الريادة العالمية

وأوضح البيان أن مشروع التطوير يستهدف إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي واستعادة الريادة العالمية لمصر في صناعة الغزل والنسيج، وإحداث طفرة غير مسبوقة في الطاقات الإنتاجية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزارة أن الدولة تحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال فرص عديدة متاحة للشراكة بأشكال وأساليب متنوعة، تشمل الإدارة والتشغيل للمصانع الجديدة والمطورة، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأظهر البيان أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع في نهاية عام 2024، وشملت 3 مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي: مصنع غزل (1) الأكبر من نوعه عالميًا، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، ومحطة كهرباء جديدة.

وفيما يخص المرحلة الثانية، تم الانتهاء من تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، من خلال مصنع (2) الجديد الذي دخل التشغيل التجريبي، إلى جانب المراحل النهائية لباقي الأعمال في شركة غزل المحلة، والتي تضم أربعة مصانع جديدة تشمل: مصنع غزل (6)، تحضيرات النسيج (2)، مجمع النسيج، ومجمع الصباغة، بما يحقق الاكتمال الشامل لأعمال التطوير بشركة المحلة، فيما تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتي تشمل باقي الشركات، تقدمًا في نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الوزراء صناعة الغزل والنسيج الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الغزل والنسيج تطوير صناعة الغزل والنسيج قطاع الاعمال العام

مواد متعلقة

الوزراء: تسليم 75% من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

هل يتسبب قانون الكهرباء الجديد في زيادة رسوم الاستهلاك؟ رد حاسم لمدبولي

مدبولي يكشف مفاجأة سارة للصعيد بشأن المثلث الذهبي

كيف تعاملت الحكومة مع تحديات سعر الصرف والدين العام وانقطاع الكهرباء والإسكان؟ مدبولي يوضح

مدبولي يكشف مصير المباني الحكومية في منطقة وسط البلد

مدبولي: العاصمة الجديدة تحقق أعلى معدلات إشغال ونستهدف تسريع خطط إسكان الموظفين

وزير المالية: الدين الخارجي انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين

مدبولي يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة

الأكثر قراءة

نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025

انتشال جثة طفلة من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار واستمرار البحث عن مفقودين

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها البطاطس والبصل وارتفاع الخيار والليمون

3 مباريات في الافتتاح اليوم، مواعيد مباريات الجولة 11 بالدوري السعودي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

تعرف على أسماء المعينين بمجلس إدارة اتحاد الصناعات

ارتفاع مفاجئ من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025

المزيد

انفوجراف

لاتهامهم بالتلاعب بالمنصات الرقمية، ترامب يمنع 5 شخصيات أوروبية بارزة من دخول أمريكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

المفتي يوضح كيفية أداء السنن عند الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads