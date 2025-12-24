مدبولي: العاصمة الجديدة تحقق أعلى معدلات إشغال ونستهدف تسريع خطط إسكان الموظفين

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد الموظفين العاملين بالمباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة تجاوز 50 ألف موظف، وهو ما أسهم بشكل كبير في تيسير وتسهيل دورة العمل الحكومي ورفع كفاءة الأداء.

وأوضح مدبولي أن الاعتماد على التقنيات الحديثة التي تربط مباني العاصمة الإدارية بجميع أنحاء الجمهورية كان له مردود إيجابي قوي، سواء على مستوى سرعة إنجاز الخدمات أو تحسين جودة الأداء الحكومي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جرى اليوم مراجعة برنامج إسكان الموظفين مع وزير الإسكان، موضحًا أنه تم تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية بالفعل، فيما تقدم أكثر من 23 ألف موظف من غير المستفيدين للحصول على وحدات بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تسكينهم في أسرع وقت ممكن.

وأضاف مدبولي أنه لا يمكن حصر عدد سكان العاصمة الجديدة حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تختص به شركة العاصمة الإدارية، إلا أنه أكد أن العاصمة تحقق أعلى معدلات إشغال مقارنة بالمدن الجديدة التي أُنشئت في السابق مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق.

وأوضح أن الدولة واجهت في بدايات إنشاء تلك المدن صعوبات في جذب السكان وتشغيلها، إلا أن العاصمة الإدارية الجديدة تسير بوتيرة مختلفة وأسرع، ومن المتوقع أن تشهد خلال الفترة المقبلة معدلات نمو وإشغال أكبر.

