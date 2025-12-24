هل يتسبب قانون الكهرباء الجديد في زيادة رسوم الاستهلاك؟ رد حاسم لمدبولي

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الكهرباء الجديد لا يتعلق بتعديل التعريفة أو الشرائح، ولا يمس المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم.

وأوضح أن القانون يهدف بشكل أساسي إلى تشديد العقوبات على سرقات التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن حجم هذه السرقات يتجاوز 23 مليار جنيه، ما يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة والاقتصاد.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى معالجة التجاوزات وتقليل الخسائر دون تحميل المواطنين الملتزمين أي أعباء إضافية، مؤكّدًا أن الهدف هو حماية المال العام وضمان استدامة منظومة الكهرباء.

