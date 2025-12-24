مدبولي يكشف مصير المباني الحكومية في منطقة وسط البلد

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قامت بحصر كامل المباني الحكومية في منطقة وسط البلد التاريخية وإخلائها، تمهيدًا للاستفادة منها اقتصاديًا وسياحيًا.

وأضاف أن عددًا من المستثمرين تقدموا باقتراحات لاستغلال هذه المباني في أنشطة فندقية وسياحية، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة العائد الاقتصادي.

وأوضح مدبولي أن هذه الأصول تم نقلها إلى الصندوق السيادي للاستفادة المثلى منها، مشيرًا إلى أن الدولة لا تبيع المباني، وإنما تمنح حق الاستغلال أو الانتفاع، مع ضمان تحقيق عائد مالي للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتلقى عروضًا من جهات استثمارية مختلفة، وتعمل على إشراك أكبر عدد ممكن من المستثمرين، مع انتقاء أفضل العروض لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة للدولة.

