كان هدؤه لافتًا للنظر، حاضر الذهن، مرتب الأفكار كمحاورته التي أستغرب هدوءها مع السادة الوزراء، أما ما دونهم فيبدأ الصوت في العلو والعروق تنفر والأسئلة تهبط على جلد المختلفة معهم كالسياط.



تلك هي الصورة التي وصلتني من الحوار المذاع مؤخرًا مع السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.. والذي كنت أتمنى رؤية سيادته على شاشة التليفزيون المصري أو عبر ميكروفون الإذاعة في لقاء مطول كهذا، وهو ما يدعونا للحسرة على ما آل إليه حال إعلام الدولة الرسمي.

الحقيقة لفت نظري في الحوار أمران:

الأول، بعض ما جاء في الحلقة من أسئلة مثل السؤال عن تقليل عجز المدرسين، فسألته عملتها إزاي القصة دي؟ طبعًا إذا سلمنًا فرضًا أنه تم سد العجز، فصيغة السؤال عجيبة يعني عملها إزاي القصة دي، عملها بالمنظور العلمي حضرتك بفرعيه علمي علوم وعلمي رياضة، ولا حضرتك فاكراها ماشيه بالبركة؟

التعليم يسير على أحدث الأساليب العلمية المعملية الفذة يا سيدتي.. ألا ترين مردوده على مستوى الطلاب العلمي ومستوى المدرسين المادي؟! خاصة معلمي الحصة، والذين انهال بعضهم بتعليقاته يشكون من أنهم لم يحصلوا على مكافأتهم من أول التيرم.



والأمر الثاني الذي لفت نظري في حوار السيد الوزير كم التعليقات على ما أُذيع من مقاطع على صفحة البرنامج، والتي أرى أن سيادته حصل على كم لا بأس به من الحسنات، ولكن ما أزعجني في التعليقات هو كم الدعاء ليس لسيادته بل عليه، بداية من حسبنا الله ونعم الوكيل مرورًا بمنك لله وصولنا إلى ربنا ينتقم منك.



أصابتي فرط من ذهول ليه كده يا جماعة بتدعوا على وزير ينفع كده؟! ثم ماذا فعل الرجل استفزكم إلى هذا الحد، هل لأنه قال إن حضور الطلاب قضى على 60 بالمائة من الدروس الخصوصية؟! أينعم أمام بعض المدارس سناتر وأمام معظم المكتبات لوحات إعلانية لحوت الفيزياء، وقرد الأحياء، ولكن برضو مينفعش تدعوا على الوزير بهذا الشكل.. عيب.



ولا يعقل أن تأتوا بهذا الفعل المشين لمجرد أن بعض مدرسي الحصة لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية من أول التيرم، كما قالت إحداهن في التعليقات.. أو بسبب التقييمات وكتبها العجيبة وكثرتها، وتفوق الكتب الخارجية عليها، أو بسبب البكالوريا وفرضها على الطلاب في بعض المدارس، تقوموا تتخلوا عن هدوئكم وتدعوا على الوزير ينفع كده؟ ده كلام!



وما زاد من دهشتي بله أن أحدهم في التعليقات يتجرأ ويقول طب احلف كده! لااااااا يا سيد حضرتك بهذا المطلب العجيب تجاوزت كل الحدود.. الوزير يحلف؟! ألا يكفيك أن سيادته حلف اليمين الدستورية على رعاية مصالح الشعب الذي أنت واحد منه، صراحة كده كتير جدا قال الوزير يحلف قال!



معلش يا سيادة الوزير العيب في الشعب اللي ما يعجبوش العجب ولا الصيام في رجب.. بمناسبة رجب كل سنة والحكومة طيبة والسنة الجاية إن شاء الله ترتاحوا من وشنا وكلامنا الماسخ.

