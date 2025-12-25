سوريا: اتفاق عسكري لدمج 90 ألف عنصر من قسد والأسايش في الدفاع والداخلية

18 حجم الخط

أكد مصادر مطلعة أن هناك اتفاق عسكري مرتقب بين الحكومة السورية وقسد برعاية أمريكية قبل نهاية العام.

واشنطن تمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة السورية وقسد

وقال المصدر بحسب تلفزيون سوريا: واشنطن تمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة وقسد بهدف توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري و الإعلان عن الاتفاق بين دمشق وقسد متوقع بين 27 و30 من ديسمبر الحالي.

وأضاف المصدر: الاتفاق يشمل دمج 90 ألف عنصر من قسد والأسايش في وزارتي الدفاع والداخلية السورية. وكذا تخصيص ثلاث فرق عسكرية لقسد ضمن وزارة الدفاع في الرقة ودير الزور والحسكة.

مكافحة الإرهاب فى سوريا بدعم أمريكي ضمن هيكل الجيش السوري

وتابع: قسد تطالب بإنشاء لواء نسائي ولواء لمكافحة الإرهاب بدعم أمريكي ضمن هيكل الجيش السوري. ويجري حاليا مناقشة نقاط خلافية من أبرزها دخول قوات الحكومة إلى شمال شرقي سوريا وتحديد مناصب قسد في وزارتي الدفاع والداخلية.

وأضاف المصدر قائلا: “يجري مناقشة آلية اتخاذ القرارات العسكرية والهيكلية الإدارية وتوزيع المهام والصلاحيات، واشنطن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تضغط لإنجاز الاتفاق قبل نهاية العام”.

مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار

جدير بالذكر أن مصر أصدرت بيانًا أكدت خلاله أنها تتابع ببالغ القلق ما يشهده الشمال السوري، وخاصة منطقة حلب، من اشتباكات وتطورات ميدانية متسارعة، وما يصاحبها من أعمال عنف وترويع للمدنيين، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار سوريا.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة، أمس، الأهمية البالغة لخفض التصعيد ووقف مظاهر العنف وتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين، وصون أمن سوريا ووحدة أراضيها.

كما شددت على أن الحل المستدام للأزمة السورية يظل رهنا بعملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار، وتراعي مصالح جميع مكونات الشعب السوري، في إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها.

