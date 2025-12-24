سوريا تعزي ليبيا في وفاة رئيس أركانها ومرافقيه إثر تحطم طائرته بتركيا

18 حجم الخط

أعربت سوريا عن خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة الليبية والشعب الليبي في وفاة رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد الحداد، والوفد المرافق له، إثر تحطم طائرة عسكرية في تركيا.

خالص التعازي وصادق المواساة لدولة ليبيا

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم: تعرب الجمهورية العربية السورية عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة ليبيا الشقيقة في وفاة رئيس أركان القوات المسلحة الليبية ومرافقيه، الذين وافتهم المنية إثر حادث تحطم طائرتهم.

ولفتت إلى أن سوريا تتقدم بالتعازي إلى قيادة القوات المسلحة الليبية وإلى أسر الفقيد ومرافقيه، وتعرب عن تضامنها ووقوفها إلى جانب دولة ليبيا الشقيقة في هذا الظرف الأليم.

وفاة رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه جراء تحطم طائرتهم بعد إقلاعها من أنقرة

وأشارت الخارجية السورية إلى أن دمشق تؤكد في هذا السياق عمق روابط الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، سائلة المولى عزّوجلّ أن يتغمد الفقيد ومرافقيه بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أعلن الليلة الماضية وفاة رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه، جراء تحطم طائرتهم بعد إقلاعها بوقت قصير من أنقرة في ختام زيارة إلى تركيا.

