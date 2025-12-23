أحمد فؤاد أنور: ما يحدث في الشمال لا يستفيد منه سوى إسرائيل ويهدد استقرار سوريا

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير الاستراتيجي في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، أن ما تشهده منطقة الشمال السوري، وخاصة مدينة حلب، من اشتباكات وتطورات ميدانية سريعة، وما يصاحبها من أعمال عنف وتهجير للمدنيين، يشكل تهديدًا جديًا على أمن واستقرار سوريا. وأضاف أن هذه التطورات تخدم مصالح إسرائيل، خاصة في ظل الإجراءات التي تتبعها حكومة دمشق، التي تتجاهل التضحيات التي قدمها الشعب السوري. وأوضح أن حكومة دمشق تواصل تعزيز النزعة الطائفية، وتتجه نحو ممارسات مشابهة لنظام "النفط مقابل الغذاء".

ضغوط إسرائيلية لتثبيت الاحتلال السوري والضغط نحو اتفاق سلام

وأشار إلى أن هناك ضغوطًا إسرائيلية تهدف إلى تثبيت الاحتلالات السابقة للأراضي السورية، بالإضافة إلى الضغط على النظام السوري لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، وهو ما يعرف بالاتفاق الإبراهيمي.

ولفت إلى تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل التي تكشف عن وجود ضغوط تمارس على الحكومة السورية، حيث يتم دفعها للاشتباك مع السوريين باستخدام الأسلحة الثقيلة، كما حدث في المناطق الساحلية ومع الدروز.

إسرائيل وتركيا وراء التطورات في سوريا

وتابع الدكتور أحمد فؤاد أنور أن ما يحدث في سوريا الآن يعكس بشكل واضح أن "أيدي إسرائيل ليست بعيدة عن الأحداث الجارية"، حيث أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من هذه الوضعية، إلى جانب تركيا. وأوضح أن ذلك يتم من خلال دفع حكومة دمشق لإرسال مقاتلي تنظيم "داعش" إلى الأحياء السكنية، مستخدمين الأسلحة الثقيلة والدبابات التابعة للحكومة السورية، في مواجهة مع قوات الأمن الداخلي السوري، وليس مع قوات "قسد".

وأضاف أن هذه الهجمات تترافق مع حملة إعلامية تشوه صورة الطرف الكردي، حيث يتم الترويج لمزاعم عن قصف الأحياء السكنية. وأكد أن الهدف من هذه الحملة هو تمهيد الطريق لدخول تركيا إلى سوريا للحصول على المواد الأولية المستخدمة في صناعة الطائرات، وكذلك لإنشاء قواعد عسكرية في شمال وجنوب البلاد.

الهجمات في سوريا تخدم أجندات خارجية

واختتم حديثه مؤكدًا أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف، لأنها لا تخدم الشعب السوري بل تساهم في تعزيز أجندات خارجية.

وطرح تساؤلًا حول تصريحات حكومة دمشق التي تروج لتورط "قوات قسد" واتهامهم بالعمل مع فلول النظام السابق، معتبرًا أن هذا التحليل يشوبه الكثير من الغموض.

