حيل بسيطة لتدفئة المنزل في الطقس البارد

18 حجم الخط

مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يبحث الكثيرون عن طرق فعالة لتدفئة المنزل دون زيادة كبيرة في فواتير الكهرباء أو استخدام وسائل مكلفة.

ولحسن الحظ، توجد العديد من الحيل البسيطة والعملية التي تساعد على الحفاظ على دفء المنزل وراحة أفراد الأسرة خلال الطقس البارد.

حيل بسيطة لتدفئة المنزل فى الطقس البارد

وتقدم فاطمة الزهراء محمد خبيرة التدبير المنزلي، حيل بسيطة لتدفئة المنزل فى الطقس البارد، منها:-

فتح الستائر والنوافذ خلال ساعات النهار، خاصة النوافذ المواجهة للشمس، يسمح بدخول الحرارة الطبيعية، وإغلاق الستائر فور غروب الشمس للحفاظ على الحرارة المكتسبة داخل المنزل، واستخدام ستائر سميكة أو مزدوجة لعزل البرودة ليلا.

التأكد من غلق النوافذ والأبواب بإحكام، واستخدام شرائط عازلة مطاطية حول الأبواب والشبابيك لمنع دخول الهواء البارد.

وضع قطعة قماش سميكة أو “سدادة باب” أسفل الأبواب لتقليل تسرب البرودة.

إبعاد الأثاث عن مصادر التدفئة حتى لا يحجب الحرارة.

نصائح لتدفئة المنزل فى الطقس البارد

وضع السجاد على الأرضيات الباردة مثل السيراميك أو الرخام للمساعدة في حفظ الدفء.

تجنب وضع الأثاث أمام النوافذ لمنع حجب أشعة الشمس.

السجاد السميك يساعد على عزل الأرضيات ويمنح إحساس بالدفء.

استخدام البطانيات الثقيلة على الأرائك والكراسي يضيف دفئ إضافي.

اختيار أقمشة دافئة مثل الصوف والقطن الثقيل للمفروشات.

إغلاق أبواب الغرف غير المستعملة لتقليل المساحة التي تحتاج إلى تدفئة.

التركيز على تدفئة الغرف الأساسية مثل غرفة المعيشة وغرف النوم.

المصابيح الكهربائية تولد حرارة بسيطة يمكن الاستفادة منها.

تشغيل الفرن لفترة قصيرة بعد الطهي وترك بابه مفتوح قليلا (بحذر) يساعد على نشر الدفء.

تجنب استخدام الأجهزة غير الضرورية لتقليل فقدان الطاقة.

تعليق ستائر سميكة على الجدران الباردة.

استخدام ألواح فوم أو كرتون خلف الأثاث القريب من الجدران الخارجية.

تغطية النوافذ بزجاج بلاستيكي شفاف أو ورق فقاعات لزيادة العزل.

ارتداء ملابس منزلية قطنية أو صوفية دافئة.

تحضير مشروبات ساخنة مثل الشاي والزنجبيل والنعناع.

الحركة داخل المنزل وممارسة تمارين خفيفة لتحفيز الدورة الدموية.

تهوية المنزل لفترات قصيرة خلال النهار لتجديد الهواء دون فقدان الحرارة.

تجنب فتح النوافذ لوقت طويل في الطقس شديد البرودة.

استخدام ألوان دافئة في الديكور مثل البيج والبني.

إضافة إضاءة صفراء دافئة بدلًا من الإضاءة البيضاء القوية.

إشعال الشموع المعطرة يضفي إحساس بالدفء والراحة النفسية مع مراعاة الأمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.