آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع الجوهرة الغانية

18 حجم الخط

يكثف مسئولو النادي الأهلي من تحركاتهم لحسم المفاوضات الغاني دوجلاس أوسو لاعب فريق رادنيك الصربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم صفوفه.

وقالت مصادر داخل الأهلي اليوم الخميس: إن هناك ضغوط على النادي الصربي من أجل تقليل مطالبه المالية لحسم الصفقة مع رفع إعادة نسبة البيع مستقبلًا من أجل حسم المفاوضات، مؤكدة أن الأهلي يرغب فى حسم الصفقة برقم مالي لا يتجاوز الـ1.5 مليون دولار على أكثر من قسط.

دوجلاس اوسو

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المصرية للإتصالات المرتقبة يوم السبت المقبل فى إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما امس الاول، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر علي استاد الغزل.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

وأكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه قرر تغيير نهجه في بطولة كأس عاصمة مصر، بالتركيز على منح الفرصة للاعبين الشباب والناشئين، بدلا من السعي لتحقيق الفوز في كل مباراة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.