رياضة

توروب يستعجل الأهلي لحسم صفقة المهاجم الجديد

توروب
توروب
استعجل الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد فى ميركاتو الشتاء المقبل من أجل تدعيم الخط الأمامي خاصة بعد أن طلب أكثر من مرة حسم هذا الملف من اجل اندماج اللاعب الجديد سريعًا فى أجواء التدريبات اليومية.

وينتظر الأهلي حتى الآن حسم رحيل احد اللاعبين الأجانب سواء جراديشار أو أشرف داري من أجل حسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المصرية للاتصالات المرتقبة يوم السبت المقبل فى إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات 

من المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر على استاد الغزل.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه  في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

وأكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه قرر تغيير نهجه في بطولة كأس عاصمة مصر، بالتركيز على منح الفرصة للاعبين الشباب والناشئين، بدلا من السعي لتحقيق الفوز في كل مباراة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 6 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 3 نقاط
  4. غزل المحلة - 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - بدون نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

