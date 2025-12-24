18 حجم الخط

نقص الحديد من الإصابات الشائعة بين الأطفال وهو يعرف بأنيميا فقر الدم ويكون ناتج عن سوء التغذية ويؤثر على نمو الأطفال وصحتهم.

والتغذية السليمة والمكملات الغذائية هى أفضل طرق لعلاج نقص الحديد عند الأطفال ولكن أحيانا تتبع الأمهات بعض السلوكيات الخاطئة التى تؤثر على امتصاص الحديد عند الأطفال.

سلوكيات خاطئة تقلل امتصاص الحديد عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات تؤثر على امتصاص الحديد عند الأطفال، منها:-

سلوكيات خاطئة تؤثر على امتصاص الحديد عند الأطفال

إعطاء الطفل الحديد مع اللبن أو مشتقاته أو بعدها أو قبلها بوقت قليل منه، تمنع امتصاص الحديد، حيث يجب أن يكون هناك فاصل ساعتين على الأقل.

إعطاء الطفل الحديد بعد الطعام الثقيل أو الوجبات الدسمة ما يقلل امتصاصه والأفضل أخذه على معدة فارغة أو بعد طعام خفيف بساعة.

أن يكون الطفل يشرب شاي أو كاكاو أو نسكافيه وهذه مشروبات تمنع امتصاص الحديد حتى عند الأطفال والكبار، لذا يجب منعها قبل وبعد الجرعة بساعتين.

تناول الحديد مع أدوية مثل أدوية الحموضة أو الكالسيوم ما يضعف امتصاصه.

تناول الحديد بدون فيتامين C يجعل امتصاصه أضعف، لذا يجب تناوله مع عصير برتقال أو ليمون أو فيتامين C.

أن تكون الجرعة أقل من المطلوب أو غير منتظمة أو تتوقف مبنىت بمجرد تحسن التحاليل، وهذا خطأ لأن علاج الانيميا يجب أن يكون 3 اشهر.

إصابة الطفل بالديدان أو التهابات مزمنة والجسم هنا لن يستفيد من الحديد إلا بعد علاج الديدان والالتهابات.

الاعتماد على الطعام فقط بدون دواء في حالات الأنيميا عند الأطفال غير كافى، حيث يجب علاج دوائي مع تغذية سليمة.

