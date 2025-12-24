الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

سلوكيات خاطئة تقلل امتصاص الحديد عند الأطفال

الأنيميا
الأنيميا
18 حجم الخط

نقص الحديد من الإصابات الشائعة بين الأطفال وهو يعرف بأنيميا فقر الدم ويكون ناتج عن سوء التغذية ويؤثر على نمو الأطفال وصحتهم.

والتغذية السليمة والمكملات الغذائية هى أفضل طرق لعلاج نقص الحديد عند الأطفال ولكن أحيانا تتبع الأمهات بعض السلوكيات الخاطئة التى تؤثر على امتصاص الحديد عند الأطفال.

سلوكيات خاطئة تقلل امتصاص الحديد عند الأطفال 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات تؤثر على امتصاص الحديد عند الأطفال، منها:-

سلوكيات خاطئة تؤثر على امتصاص الحديد عند الأطفال 
سلوكيات خاطئة تؤثر على امتصاص الحديد عند الأطفال 
  • إعطاء الطفل الحديد مع اللبن أو مشتقاته أو بعدها أو قبلها بوقت قليل  منه، تمنع امتصاص الحديد، حيث يجب أن يكون هناك فاصل ساعتين على الأقل.
  • إعطاء الطفل الحديد بعد الطعام الثقيل أو الوجبات الدسمة ما يقلل امتصاصه والأفضل أخذه على معدة فارغة أو بعد طعام خفيف بساعة.
  • أن يكون الطفل يشرب شاي أو كاكاو أو نسكافيه وهذه مشروبات تمنع امتصاص الحديد حتى عند الأطفال والكبار، لذا يجب منعها قبل وبعد الجرعة بساعتين.
  • تناول الحديد مع أدوية مثل أدوية الحموضة أو الكالسيوم ما يضعف امتصاصه.
  • تناول الحديد بدون فيتامين C يجعل امتصاصه أضعف، لذا يجب تناوله مع عصير برتقال أو ليمون أو فيتامين C.
  • أن تكون الجرعة أقل من المطلوب أو غير منتظمة أو تتوقف مبنىت بمجرد تحسن التحاليل، وهذا خطأ لأن علاج الانيميا يجب أن يكون 3 اشهر.
  • إصابة الطفل بالديدان أو التهابات مزمنة والجسم هنا لن يستفيد من الحديد إلا بعد علاج الديدان والالتهابات.
  • الاعتماد على الطعام فقط بدون دواء في حالات الأنيميا عند الأطفال غير كافى، حيث يجب علاج دوائي مع تغذية سليمة.
txt

فحص أكثر من 8 ملايين طالب للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية

txt

7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقص الحديد الأنيميا سلوكيات خاطئة تؤثر على امتصاص الحديد عند الأطفال صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد

مواد متعلقة

مشروب طبيعي لعلاج أنيميا فقر الدم وتوريد البشرة

أسباب أنيميا فقر الدم عند الطفل الرضيع وطرق العلاج

أعراض نقص الحديد عند الأطفال وطرق العلاج والوقاية

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

ماجدة خير الله توجه رسالة لـ ريهام عبد الغفور بعد واقعة انتهاك خصوصيتها (فيديو)

بدء التحقيق مع دجال ادعى قدرته على استخراج الجن ولامس أجزاء حساسة من جسد سيدة بالمنصورة

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

العربية: الطيران الحربي الأردني ينفذ غارات على مهربي سلاح ومخدرات جنوبي سوريا

تثبيت أم تخفيض؟ خبراء يتوقعون مصير الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي غدًا

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم صيام شهر رجب كاملا

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads