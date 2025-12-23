الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش السوداني ينفذ ضربة نوعية على تمركزات الدعم السريع جنوب كردفان

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوداني نفذ ضربة نوعية جوية على تمركزات مليشيا  الدعم السريع بولاية جنوب كردفان.

الجيش السوداني ينفذ ضربة نوعية على تمركزات  الدعم السريع بولاية جنوب كردفان

ويكثف الجيش السوداني من هجماته على مليشيا الدعم السريع في ولايات كردفان مستهدفا خطوط الإمداد وعناصر الدعم وطائرات النقل العسكري التي تحمل الأسلحة للمليشيا.

وتسببت الحرب السودانية التي اندلعت في أبريل 2023، في سقوط آلاف الضحايا والمصابين ونزوح مئات الآلاف من العائلات السودانية، ناهيك عن المجاعة التي ضربت أغلب مناطق النزاع.

وفي السياق ذاته حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من تصاعد الأزمة الإنسانية في السودان، معلنًا أن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من مدينة الفاشر ومحيطها خلال الأسابيع الماضية، نتيجة اشتداد القتال وتدهور الأوضاع الأمنية، ما فاقم معاناة المدنيين وأجبر آلاف الأسر على الفرار بحثًا عن الأمان.

دعوة عاجلة لوقف الحرب في السودان وضمان وصول المساعدات

ودعا “أوتشا” إلى الوقف الفوري للحرب في السودان، مؤكدًا ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، مشددًا على أن استمرار القتال يعرقل جهود الإغاثة ويضاعف حجم الكارثة الإنسانية.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن تصاعد العنف في السودان أدى إلى موجات نزوح كبيرة، لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور، حيث تتزايد أعداد النازحين في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية، مع محدودية قدرات الاستجابة الإنسانية.

نزوح جديد للسودانيين في جنوب كردفان

وأشار “أوتشا” إلى أن نحو 2200 شخص نزحوا خلال الأيام الماضية من مناطق متفرقة في ولاية جنوب كردفان، نتيجة الاشتباكات المستمرة، ما يضيف عبئًا جديدًا على المجتمعات المستضيفة التي تعاني بالفعل من شح الموارد.

وفي السياق ذاته، أوضح المكتب أن ولاية النيل الأبيض استقبلت أكثر من 15 ألف نازح قادمين من إقليم كردفان منذ نهاية أكتوبر، في مؤشر على اتساع رقعة النزوح الداخلي واستمرار تدفق المدنيين الفارين من مناطق الصراع.

وأكد أوتشا أن استمرار الحرب دون حلول سياسية عاجلة ينذر بكارثة إنسانية أوسع، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم الإنساني والضغط من أجل حماية المدنيين ووقف دائرة العنف المتصاعدة في السودان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوداني الدعم السريع كردفان الحرب السودانية السودان الأمم المتحدة

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف شخص من الفاشر والوضع فى السودان اقترب من الكارثة

قوات الدعم السريع تطلق سراح 9 كوادر طبية

قتلى وجرحى في هجوم لمسيرات مليشيا الدعم السريع على جنوب كردفان

الجيش السوداني: لن نتراجع عن تطهير كل شبر من أرض الوطن

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا 2025، السنغال يضرب بوتسوانا بثلاثية ويتصدر المجموعة الرابعة

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتقدم بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

ماني يقود السنغال أمام بتسوانا في أمم أفريقيا 2025

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة، الجمعة

رافقها في رحلة الحياة والموت.. الطفل البطل زياد عصام يلحق بأمه في حادث شهداء لقمة العيش.. حكايات من دفتر الأسر المكافحة.. ووزارة التضامن ودن من طين وأخري من عجين

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

موعد مباراة كوت ديفوار ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2025

على علاقة بملف اختفاء طيار إسرائيلي منذ عام 1986، الموساد يختطف ضابطا من لبنان

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم قضاء الصلوات الفائتة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الشرع فى ارتداء المرأة للنقاب فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads