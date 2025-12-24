الأربعاء 24 ديسمبر 2025
وزير الخارجية الأمريكي: وقف القتال في السودان أولوية عاجلة لوصول المساعدات الإنسانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي على الحاجة الملحة لإيقاف إطلاق النار في السودان، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لوقف التصعيد وحماية المدنيين في مختلف المناطق المتأثرة بالصراع.

 

روبيو يشدد على أهمية التهدئة الإنسانية والسياسية في السودان

وأشار وزير الخارجية الأمريكى، إلى أن وقف الأعمال العدائية فى السودان يمثل أولوية عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية وإتاحة الفرصة للحوار السياسي بين الأطراف السودانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على جميع الأطراف لضمان الالتزام بالهدنة واستعادة الاستقرار.

 

وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن تنسيق دولي لحل الأزمة السودانية

وشدد الوزير الأمريكي، على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا والدول الفاعلة في المنطقة لتسهيل التهدئة وإطلاق مسارات تفاوضية، مؤكدًا أن الحل السياسي المستدام هو الطريق الوحيد لضمان استقرار السودان ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية.

نزوح 100 ألف شخص من الفاشر والوضع فى السودان اقترب من الكارثة

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من تصاعد الأزمة الإنسانية في السودان، معلنًا أن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من مدينة الفاشر ومحيطها خلال الأسابيع الماضية، نتيجة اشتداد القتال وتدهور الأوضاع الأمنية، ما فاقم معاناة المدنيين وأجبر آلاف الأسر على الفرار بحثًا عن الأمان.

الجيش السوداني ينفذ ضربة نوعية على تمركزات  الدعم السريع بولاية جنوب كردفان

وذكرت تقارير إعلامية أمس الثلاثاء، أن الجيش السوداني نفذ ضربة نوعية جوية على تمركزات مليشيا  الدعم السريع بولاية جنوب كردفان.

ويكثف الجيش السوداني من هجماته على مليشيا الدعم السريع في ولايات كردفان مستهدفا خطوط الإمداد وعناصر الدعم وطائرات النقل العسكري التي تحمل الأسلحة للمليشيا.

الجيش السوداني ينفذ ضربة نوعية على تمركزات الدعم السريع جنوب كردفان

قتلى وجرحى في هجوم لمسيرات مليشيا الدعم السريع على جنوب كردفان

