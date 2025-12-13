مقتل وإصابة 12 شخصا في قصف لمليشيا الدعم السريع على مدينة الأبيض

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن 12 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر قصف لمليشيا الدعم السريع شرقي مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان وسط السودان، في حين عقدت المحكمة الجنائية الدولية اجتماعا في لاهاي مع النائب العام السوداني.

مقتل 12 شخصا في قصف لمليشيا الدعم السريع على مدينة الأبيض

وأكدت التقارير الإعلامية أن مسيّرة تابعة لمليشيا الدعم السريع قصفت ظهر اليوم السبت ساحة قرب من مركز للشرطة في حي طيبة جنوب شرقي مدينة الأبيض.

وأكد المصدران أن القصف أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 9 آخرين وُصفت حالة بعضهم بالخطرة.

اشتباكات الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في كردفان

وفي وقت سابق، قال مسؤول عسكري سوداني إن الجيش قصف مواقع للدعم السريع في بلدة أم عدارة جنوبي كردفان.

وأضاف المسؤول أن قوات الدعم السريع قصفت مدينة أم روابة، مما أدى إلى إصابات بين المدنيين.

وأشار إلى أن طائرة مسيّرة لقوات الدعم السريع استهدفت مواقع للجيش في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أسابيع أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

