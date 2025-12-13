السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل وإصابة 12 شخصا في قصف لمليشيا الدعم السريع على مدينة الأبيض

مليشيا الدعم السريع
مليشيا الدعم السريع
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت،  أن 12 شخصا سقطوا  بين قتيل وجريح إثر قصف لمليشيا الدعم السريع شرقي مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان وسط السودان، في حين عقدت المحكمة الجنائية الدولية اجتماعا في لاهاي مع النائب العام السوداني.

مقتل 12 شخصا في قصف لمليشيا الدعم السريع على مدينة الأبيض 

وأكدت التقارير الإعلامية أن مسيّرة تابعة  لمليشيا الدعم السريع قصفت ظهر اليوم السبت ساحة قرب من مركز للشرطة في حي طيبة جنوب شرقي مدينة الأبيض.

وأكد المصدران أن القصف أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 9 آخرين وُصفت حالة بعضهم بالخطرة.

اشتباكات الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في كردفان 

وفي وقت سابق، قال مسؤول  عسكري سوداني إن الجيش قصف مواقع للدعم السريع في بلدة أم عدارة جنوبي كردفان.

وأضاف المسؤول أن قوات الدعم السريع قصفت مدينة أم روابة، مما أدى إلى إصابات بين المدنيين.

وأشار إلى أن طائرة مسيّرة لقوات الدعم السريع استهدفت مواقع للجيش في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أسابيع أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدعم السريع السودان كردفان المحكمة الجنائية الدولية مدينة الابيض النائب العام السوداني الجيش السوداني

مواد متعلقة

من هم قيادات الدعم السريع الـ4 الذين استهدفتهم العقوبات البريطانية؟

المنظمة الدولية للهجرة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

معركة الحسم في السودان.. الجيش يصر على تفكيك المليشيا قبل مفاوضات الهدنة.. وقوات الدعم السريع تواصل عملياتها القتالية في كردفان

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

سؤال برلماني بشأن واقعة تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية بالقاهرة الجديدة

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة اليوم السبت

حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور ربع النهائي

تبدأ من 200 ألف جنيه، معلومات عن أول سيارة كهربائية مصرية من إنتاج أكاديمية البحث العلمي

يزن 60 طنا، الآثار تكشف الستار عن تمثال الملك أمنحتب الثالث بمعبد ملايين السنين غدًا

خدمات

المزيد

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم، الإفتاء توضح الحالات

بعد مقتل عروس المنوفية، الإفتاء: الرسول نهى عن ضرب النساء

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads