قيادي ناصري: زيارة البرهان للقاهرة تؤكد محورية الدور المصري ورفض التدخلات الخارجية في السودان

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إن زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى القاهرة تعكس بوضوح أهمية الدور المصري المحوري في الإقليم، وتؤكد أن مصر تتحرك بثقل الدولة ومسئولية التاريخ من أجل استقرار السودان وحماية أمنه ووحدته.

وأوضح جلال أن السودان يمثل عمقًا استراتيجيًا لـ الأمن القومي المصري والعربي، مشيرًا إلى أن الزيارة عكست صلابة الموقف المصري الرافض لأي محاولات للتدخل الخارجي أو فرض حلول قسرية على الشعب السوداني، بما يتعارض مع إرادته ووحدة أراضيه.

موقف مصري ثابت تجاه وحدة السودان

وأكد نائب رئيس الحزب العربي الناصري، في تصريح خاص لـ فيتو، أن ما تشهده الساحة السودانية من تصعيد خطير وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، لا سيما في مدينة الفاشر وغيرها من المناطق، يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين.

وشدد على أن موقف الدولة المصرية كان واضحًا منذ البداية، ويتمثل في الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات للانقسام أو إنشاء كيانات موازية من شأنها تهديد كيان الدولة السودانية.

حماية مؤسسات الدولة السودانية

وأضاف جلال أن مصر تشدد على أهمية حماية مؤسسات الدولة السودانية، وحقها في اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك، معتبرًا أن ذلك يعكس جدية الموقف المصري وقدرته على الموازنة بين الدعوة للسلام وحماية الأمن القومي.

وأشار إلى أن استمرار العمل في إطار الرباعية الدولية، والسعي إلى التوصل لهدنة إنسانية وفتح ممرات آمنة للمدنيين، يؤكد أن مصر تضع الإنسان السوداني في قلب تحركاتها السياسية، وتتعامل مع الأزمة من منطلق إنساني وأخلاقي قبل أي اعتبارات أخرى.

دعوة لوقف الانتهاكات بحق المدنيين

واختتم المستشار محسن جلال تصريحاته بالتأكيد على أن تشديد القيادة المصرية على ضرورة وقف الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في السودان يعكس التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا راسخًا في السياسة الخارجية المصرية، لافتًا إلى أن هذا النهج يعزز من مصداقية الدور المصري إقليميًا ودوليًا، ويعكس انحيازًا واضحًا لحماية الشعوب وليس فقط المصالح.

