الهدنة الإنسانية، هل يمكن أن تكون بداية لتحقيق السلام في السودان؟، باحثة تجيب

أكدت أسماء الحسيني، الكاتبة الصحفية ومدير تحرير صحيفة "الأهرام"، والباحثة المتخصصة في الشؤون الأفريقية والعربية، أن التصريحات الأخيرة للإدارة الأمريكية بشأن إمكانية إقرار هدنة إنسانية في السودان قبل نهاية العام، والتي كشف عنها نائب المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، تُظهر تحركًا دبلوماسيًا جديدًا تقوده إدارة الرئيس ترامب لإنهاء الأزمة السودانية.

وقالت الحسيني: إن هذه المبادرة تمثل "فرصة وتحديًا حقيقيًا" لجميع الأطراف المعنية، وليس فقط طرفي الصراع في السودان (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع).

اختبار للقوى الدولية

وأشارت الحسيني في تصريح لـ"فيتو" إلى أن هذه المبادرة تشكل أيضًا اختبارًا للقوى الدولية التي يتعين عليها ممارسة ضغوط جادة على طرفي الصراع لوقف الحرب، خاصة من خلال التهديد بمحاسبة المتورطين في الجرائم عبر المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع تدعي رغبتها في وقف الحرب، ولكنها تؤكد أن ذلك يجب أن يتم عمليًا على الأرض، وليس مجرد تصريحات.

وأضافت أن الحكومة السودانية تخشى الانخراط في الهدنة بسبب انتهاك الدعم السريع للعديد من الهدن السابقة، مما يجعل كل طرف يلقي باللوم على الآخر.

وقف نزيف الدم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

وأضافت الحسيني قائلة: "إن التزام طرفي الصراع بالهدنة سيكون فرصة حقيقية لوقف نزيف الدم في السودان وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين. لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المجتمع الدولي، الذي يجب أن يمارس الضغوط اللازمة لضمان التزام الأطراف بالهدنة".

وأوضحت أن الجيش السوداني قد أبدى استعداده لوقف إطلاق النار بشرط انسحاب قوات الدعم السريع من دارفور وكردفان، وهو ما رفضته الأخيرة، مما يجعل الضغط الدولي أمرًا بالغ الأهمية.

خطوة نحو الحل السلمي للأزمة

اختتمت أسماء الحسيني بالتأكيد على أن تنفيذ الهدنة سيكون خطوة مهمة نحو الوصول إلى حل سياسي دائم للأزمة السودانية، وأنه يجب أن تكون هناك قوات فصل بين الأطراف المتنازعة لضمان عدم تحول الهدنة إلى مجرد فترة راحة قصيرة قبل استئناف القتال.

وشددت على أن الهدنة يمكن أن تكون بداية لتحقيق السلام في السودان ومنع تقسيمه، وهو ما تسعى إليه بعض الأطراف.

