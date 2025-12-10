رئيس جامعة القناة يتفقد مركز طب الأسرة الرئيسي ومركز علاج الأورام

18 حجم الخط

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية شاملة شملت مركز طب الأسرة الرئيسي ومركز علاج الأورام والطب النووي بمستشفيات الجامعة.

وذلك في إطار متابعته المستمرة لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والطلاب والعاملين، وحرصه على توفير رعاية طبية متميزة داخل المنظومة العلاجية للجامعة.

جانب من الجولة، فيتو

بدأت الجولة بتفقد مركز طب الأسرة الرئيسي، الذي انطلق التشغيل الفعلي لخدمات الرعاية الأولية لصحة الأسرة به تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

ورافق خلال الجولة الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذي، والدكتورة مروة عرابي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

واستمع إلى شرح تفصيلي حول آليات تقديم الخدمة داخل المركز ومستوى الجاهزية الطبية والفنية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

منظومة التشغيل بمركز طب الأسرة

وخلال الجولة، استعرضت الدكتورة هبة عباس، مدير مركز طب الأسرة الرئيسي بمستشفيات جامعة قناة السويس، منظومة التشغيل الفعلي للمركز، مؤكدة تقديم جميع خدمات التأمين الصحي الشامل من تحاليل طبية وصرف العلاج من الصيدليات الخارجية والأشعة والكشف الخارجي، إلى جانب إتمام الإحالات اللازمة من خلال مندوب التأمين الصحي الشامل داخل المركز.

وعقب ذلك، توجه رئيس الجامعة إلى مركز علاج الأورام والطب النووي، حيث كان في استقباله الدكتورة فيفي مصطفى، مدير المركز، التي قدمت عرضًا شاملًا حول آليات العمل بالمركز منذ بدء تطويره في نوفمبر 2023 وحتى الافتتاح الرسمي له في 19 يونيو 2024. وأوضحت أن المركز يعمل بطاقة استيعابية تضم 13 سريرًا، إضافة إلى غرفة عزل وغرفة للإنعاش القلبي والرئوي، ويقع على مساحة 1267 مترًا مربعًا تشمل الطابق الأرضي والمبنى الملحق الخاص بالمعجل الخطي، فضلًا عن قاعة محاضرات تتسع لـ45 فردًا.

وحرص الدكتور ناصر مندور خلال تفقده للمركز على الاطمئنان على انتظام سير العمل داخل أقسامه المختلفة، كما أجرى حوارًا مباشرًا مع المواطنين المترددين على المركز للاستماع إلى آرائهم وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل باستمرار على تحسين جودة الخدمة الصحية ودعم المنظومة العلاجية بأعلى المعايير.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره للجهود المبذولة داخل مستشفيات الجامعة، مشيدًا بجودة الخدمات الطبية داخل مركزي طب الأسرة وعلاج الأورام، ومؤكدًا أن تطوير وتحديث المنشآت الطبية يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الجامعة لدعم المجتمع وتوفير رعاية صحية آمنة ومتقدمة.

كما أكدت الدكتورة هبة عباس أن مركز طب الأسرة الرئيسي يتيح للمواطنين تقديم ملفاتهم للحصول على كارت التأمين الصحي الشامل بسهولة ودون أي عناء، مع ضمان تقديم جميع الخدمات الطبية المتكاملة في مكان واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.