الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال ينسف مباني داخل مناطق انتشاره شرقي خان يونس

أرشيفية
أرشيفية
18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

إصابة طفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في وسط غزة

أعلنت مستشفى شهداء الأقصى، مساء اليوم الأربعاء، إصابة طفلة برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

إسرائيل تشن غارات جوية على مناطق متفرقة شرق وجنوب غزة

شنت مقاتلات إسرائيلية عدة غارات جوية على مناطق متفرقة شرقي مدينة غزة، وتحديدًا في حيّ التفاح، الذي يشهد منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء قصفًا جويًا عنيفًا ومتواصلًا، دون وضوح طبيعة الأهداف المستهدفة، علمًا بأن هذه المناطق تقع ضمن ما يُعرف بالمنطقة الصفراء الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

 

إطلاق نار كثيف من الدبابات والزوارق الحربية التي اقتربت من سواحل مدينة رفح الفلسطينية

وفي جنوب القطاع، قصفت الدبابات الإسرائيلية بعدة قذائف مدفعية مناطق متفرقة في المنطقة الفاصلة بين محور موراج ومنطقة المواصي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات والزوارق الحربية التي اقتربت من سواحل مدينة رفح الفلسطينية، بمشاركة الطائرات المسيرة.

فيما أكد شهود عيان بحسب العربية الحدث، أن الطيران الإسرائيلي استهدف خمسة مواقع في مناطق متفرقة بمحافظة رفح الفلسطينية، لا سيما في محيط حيّ الجنينة، في ظل عمليات بحث متواصلة ينفذها جيش الاحتلال عن مقاتلي حماس داخل أنفاق رفح الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي خان يونس قطاع غزة غزة جيش الاحتلال مدينة خان يونس

مواد متعلقة

إصابة طفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في وسط غزة

منذ الفجر، إسرائيل تشن غارات جوية على مناطق متفرقة شرق وجنوب غزة وتلاحق مقاتلي حماس

بناء مستوطنات فى غزة، تصريح كاتس يربك حكومة الاحتلال ويدفع أمريكا للتدخل

وزير الخارجية الأردني يحذر من مخطط الاحتلال لـ فصل غزة عن الضفة

الأكثر قراءة

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

الجزائر في الصدارة، ترتيب المجموعة الخامسة لأمم أفريقيا

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع جنوب أفريقيا قبل لقاء الجمعة

بعد فيديو شكوى أحد المواطنين، إجراءات عاجلة من الأوقاف بشأن تشغيل مكبرات المساجد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار وموزمبيق في أمم أفريقيا 2025

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل قبول العوض حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads