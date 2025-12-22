الإثنين 22 ديسمبر 2025
نتنياهو يحذر إيران من رد قاس ويؤكد مراقبة المناورات العسكرية عن كثب

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن أي عمل عدائي يصدر عن إيران سيُقابل برد قاسٍ للغاية، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمنها القومي أو سلامة مواطنيها.

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أي تهديد إيراني مباشر أو غير مباشر

وقال نتنياهو إن تل أبيب تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها، مشددًا على أن الرد على أي تحرك عدائي من جانب طهران سيكون حاسمًا ورادعًا، في إطار السياسة الأمنية التي تتبعها حكومته لمواجهة التهديدات الإقليمية.

تل أبيب تتابع المناورات العسكرية الإيرانية وتراقب تطوراتها

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب على علم بالمناورات العسكرية التي تجريها إيران حاليًا، موضحًا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تراقب هذه التحركات عن كثب، وتقيّم تداعياتها المحتملة على أمن المنطقة.

توتر إقليمي ورسائل ردع متبادلة بين إيران وإسرائيل

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتبادل الرسائل التحذيرية بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع، خاصة مع استمرار الأنشطة العسكرية والتصريحات المتشددة من الجانبين.

مخاوف دولية من اتساع دائرة التصعيد في الشرق الأوسط

ويرى مراقبون أن تصريحات نتنياهو تحمل رسائل ردع سياسية وعسكرية واضحة، ليس فقط لإيران، بل أيضًا للأطراف الإقليمية والدولية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب في المنطقة.

