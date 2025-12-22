نتنياهو يحذر إيران من رد قاس ويؤكد مراقبة المناورات العسكرية عن كثب

18 حجم الخط

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن أي عمل عدائي يصدر عن إيران سيُقابل برد قاسٍ للغاية، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمنها القومي أو سلامة مواطنيها.

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أي تهديد إيراني مباشر أو غير مباشر

وقال نتنياهو إن تل أبيب تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها، مشددًا على أن الرد على أي تحرك عدائي من جانب طهران سيكون حاسمًا ورادعًا، في إطار السياسة الأمنية التي تتبعها حكومته لمواجهة التهديدات الإقليمية.

تل أبيب تتابع المناورات العسكرية الإيرانية وتراقب تطوراتها

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب على علم بالمناورات العسكرية التي تجريها إيران حاليًا، موضحًا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تراقب هذه التحركات عن كثب، وتقيّم تداعياتها المحتملة على أمن المنطقة.

توتر إقليمي ورسائل ردع متبادلة بين إيران وإسرائيل

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتبادل الرسائل التحذيرية بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع، خاصة مع استمرار الأنشطة العسكرية والتصريحات المتشددة من الجانبين.

مخاوف دولية من اتساع دائرة التصعيد في الشرق الأوسط

ويرى مراقبون أن تصريحات نتنياهو تحمل رسائل ردع سياسية وعسكرية واضحة، ليس فقط لإيران، بل أيضًا للأطراف الإقليمية والدولية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.