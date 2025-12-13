18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أن إيران بدأت تطبيق أسعار جديدة على البنزين المدعم من الدولة في أول تعديل للأسعار منذ عام 2019.

للمرة الأولى منذ 2019، إيران ترفع أسعار البنزين

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من انخفاض قيمة العملة والعقوبات الاقتصادية. وعلى الرغم من التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم.

وكانت آخر زيادة كبيرة في الأسعار قبل 6 أعوام قد تسببت في احتجاجات على مستوى البلاد، ما أدى إلى حملة قمع أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.

تفاصيل قرار الزيادة الجديدة في البنزين بإيران

وكان ينظر إلى البنزين الرخيص على مدى أجيال على أنه حق مكتسب في إيران، مما أثار مظاهرات حاشدة تعود إلى عام 1964 عندما أجبر ارتفاع الأسعار الشاه على تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتحل محل سائقي سيارات الأجرة المضربين.

ويضيف النظام المعدل، الذي تم تنفيذه اعتبارا من اليوم السبت، مستوى ثالثا للتسعير إلى نظام الدعم طويل الأمد في البلاد.

ويسمح النظام الجديد لسائقي السيارات بالاستمرار في الحصول على 60 لترا (15 جالونا) شهريا بسعر مدعوم قدره 15 ألف ريال للتر، أو 1.25 سنت أمريكي وستظل الـ 100 لتر التالية (26 جالونا) بسعر 30 ألف ريال للتر، أو 5ر2 سنت وأي كميات إضافية يتم شراؤها بعد ذلك تدخل في نظام التسعير الجديد البالغ 50 ألف ريال للتر، أو نحو 4 سنتات.

