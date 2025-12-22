الخارجية الصينية: احتجاز الولايات المتحدة لسفن الدول الأخرى انتهاك خطير للقانون الدولي

18 حجم الخط

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين: إن احتجاز الولايات المتحدة لسفن الدول الأخرى انتهاك خطير للقانون الدولي.

وأضافت الخارجية الصينية: نعارض جميع العقوبات الأحادية وغير القانونية في حق فنزويلا.

أمريكا تصادر ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

أفادت وكالة "بلومبرج" في تقرير أمس الأحد بأن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط ثالثة قبالة السواحل الفنزويلية، وذلك في إطار الحصار الخانق الذي تفرضه واشنطن على فنزويلا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه، أن خفر السواحل الأمريكي اعترض ناقلة النفط "بيلا 1" الخاضعة للعقوبات الأمريكية، والتي كانت ترفع علم بنما قبالة السواحل الفنزويلية، عندما كانت في طريقها إلى فنزويلا لتحميل شحنة نفط.

ويأتي ذلك بعد اعتراض ناقلة النفط العملاقة "سنتشوريز" يوم السبت، وكذلك ناقلة "سكيبر" في العاشر من ديسمبر الجاري، في مؤشر على تصعيد لافت للإجراءات الأمريكية الرامية إلى تضييق الخناق على صادرات النفط الفنزويلية.

الحصار الأمريكي على فنزويلا

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس دونالد ترامب تصنيف حكومة فنزويلا كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض حصارا كاملا على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة من وإلى فنزويلا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل احتجاز ناقلات النفط الفنزويلية.

كما طالب ترامب كاراكاس بإعادة ما وصفه بـ"الأصول والنفط والأراضي المسروقة" من الولايات المتحدة. وتزامن ذلك مع وعود بشن ضربات قريبة ضد تجار مخدرات تزعم واشنطن نشاطهم في منطقة الكاريبي.

في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه التحركات استفزازا يهدف لزعزعة استقرار المنطقة وانتهاكا للاتفاقيات الدولية، رافضة مزاعم واشنطن بشأن موارد الجمهورية الطبيعية.

