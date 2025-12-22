قمة نتنياهو- ترامب.. جبهة قتال جديدة ضد إيران.. الصحف الإسرائيلية تدق طبول الحرب.. وحقيبة رئيس وزراء الاحتلال إلى واشنطن مليئة بالخيارات العسكرية ضد طهران

18 حجم الخط

دقت الصحف الإسرائيلية طبول الحرب ضد إيران قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلى الولايات المتحدة في الفترة من 28 ديسمبر الجاري وحتى 4 يناير 2026، والتي تتضمن عقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يسرائيل هيوم: على ترامب إدراك مخاوف إسرائيل من التحديات الإيرانية

من جهتها، كشفت جريدة "يسرائيل هيوم" أن "نتنياهو يستهدف خلال زيارة واشنطن التركيز على ملف التهديدات الإيرانية لإسرائيل والذي تراجع إلى الخلف جراء اشتعال جبهتي غزة ولبنان".

وزعمت الجريدة أن "التحركات الإسرائيلية تأتي على خلفية الوتيرة السريعة التي تتسلح بها إيران بالصواريخ الباليستية، وبناء حزب الله قدراته بسرعة يصعب على إسرائيل مجاراتها، وتعاظم قوة حماس في قطاع غزة، ما يعني أن على إسرائيل الاستعداد لمواجهة متزامنة وغير متدرجة على جميع الساحات".

وأضافت: "سيتعين على نتنياهو إقناع ترامب بذلك، واستبعاد إمكان التسوية في هذه الساحات من جدول الأعمال، من أجل التركيز على التحدي الإيراني".

وتابعت: "أظهرت سياسة القوة الإسرائيلية ضد جهود إعادة البناء والتسلح أن إسرائيل استوعبت دروس سياسة الاحتواء، لكنها لم تضعف حوافز العدو، ولم تلحق الضرر بوتيرة تعاظمه، الأمر الذي يضعها أمام خيارين: إما العمل بشكل أكثر حدة، مع كل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك، وإما شراء هدوء نسبي تكلفته ستكون باهظة".

"إن 12": استئناف إيران إنتاج الصواريخ الباليستية على قائمة اهتمامات نتنياهو

وأشارت قناة "إن 12" إلى حالة الجدل الدائرة حاليا داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية حول استئناف إيران إنتاج الصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أن "على نتنياهو إثارة هذا الملف خلال لقائه ترامب".

وقالت: قبل حرب الـ"12 يوما" التي اندلعت بين إسرائيل وإيران بداية من 13 يونيو 2025، كان طموح إيران –بحسب نتنياهو- امتلاك 20 ألف صاروخ باليستي بعيد المدى بحلول نهاية سنة 2027؛ وخلال الحرب، أطلقت إيران نحو 450 صاروخا باليستيا، وهو عدد أقل كثيرًا مما كانت تأمل به وتخطط له؛ لكنها شكلت تحديا لقدرات الدفاع الإسرائيلية، وكذلك الأمريكية".

منشآت نووية إيرانية استهدفتها واشنطن و"إسرائيل"

وتتابع: "بعد ستة أشهر من الحرب، تملك إيران ترسانة كافية من الصواريخ البعيدة المدى، حتى قبل استئناف الإنتاج (تشير تقديرات متعددة إلى أن نحو 1500 صاروخ بقيت في حيازة إيران في نهاية الحرب) للتهديد بجولة قتال جديدة مع إسرائيل".

وتضيف "إن 12" الإسرائيلية قائلة: "إن إنتاج إيران لآلاف الصواريخ، حتى لو كان أقل من الهدف الذي سعت له إيران قبل الحرب، يشكل تهديدا لاستمرارية الأداء الوظيفي في إسرائيل، ويمكنه أن يتحدى قدرات الدفاع بشكل كبير".

"يديعوت أحرونوت": حقيبة نتنياهو مليئة بالخيارات العسكرية ضد إيران

اما جريدة "يديعوت أحرونوت"، فأشارت إلى أن لقاء نتنياهو – ترامب قد يتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، ولا سيما إعادة تأهيل منشآت التخصيب، مضيفة أن "نتنياهو سيعرض على الرئيس الأمريكي مجموعة من الخيارات لعمل عسكري إضافي ضد إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وقلق اسرائيل من تسارع البرنامج الصاروخي الإيراني".

وقالت الجريدة: "من المتوقع أن يعرض نتنياهو على ترامب معلومات استخباراتية إسرائيلية محدثة بشأن تطورات برنامج الصواريخ الإيراني، وأن تتراوح السيناريوهات بين تنفيذ ضربة إسرائيلية مستقلة، أو الحصول على دعم أميركي محدود، أو تنفيذ عملية عسكرية مشتركة، أو تدخل أميركي مباشر".

وأضافت: "أجرى نتنياهو مشاورات أمنية رفيعة بشأن إيران قبل رحلته إلى الولايات المتحدة، في ظل تقارير إسرائيلية ترجح أن إيران ربما تصل إلى وتيرة إنتاج تصل إلى نحو 3000 صاروخ باليستي سنويا، في حال عدم كبح هذا المسار".

عميد احتياط إسرائيلي: جولة الحرب الثانية ضد إيران مسألة وقت

وفي السياق، أكد العميد احتياط الإسرائيلي تسفيكا حايموفيتش أنه لا مفر من دخول "إسرائيل" في جولة عسكرية أخرى ضد إيران.

وتحت عنوان "إيران في الطريق إلى جولة أخرى"، كتب حايموفيتش مقال رأي قائلا: سواء أكان ذلك في المستقبل القريب، بعد أن يعرض رئيس الوزراء الفكرة على الرئيس ترامب، أم في وقت أبعد، فلن يكون من المبالغة التقدير أن ما يفصلنا عن شن جولة حرب أُخرى مع إيران مسألة وقت.

حفر في منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم عقب الضربات الأمريكية

وأضاف: "مفهوم الأمن الإسرائيلي الجديد لن يسمح باستمرار طموحات إيران، ومضيها قدما في تطوير وإنتاج الصواريخ الباليستية (حتى من دون استئناف المشروع النووي)، لأن وجود مثل هذه التهديدات يبقينا في واقع من التوتر القابل للانفجار.

إيران: مستعدون لهجوم إسرائيلي جديد

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في مقابلة مع موقع "روسيا اليوم"، خلال زيارته روسيا، أن طهران لا تستبعد احتمال تعرضها لهجوم جديد، مؤكدا أنها مستعدة بالكامل، وأكثر من السابق، مشددا على أن الجاهزية تستهدف منع الحرب لا الترحيب بها، وأن إيران أعادت بناء ما تضرر خلال حرب يونيو الماضي.

وقال عراقجي: إن “الضربات الأمريكية التي استهدفت منشأتي نطنز وفوردو النوويتين تسببت في أضرار خطيرة، لكنها لم تقض على القدرات التكنولوجية لإيران، ولا على إرادتها في مواصلة برنامجها النووي السلمي، مضيفا: ”التكنولوجيا لا يمكن قصفها".

وشكك الوزير الإيراني في تقييم وزارة الدفاع الأمريكية الذي قال إن البرنامج النووي الإيراني تأخر ما بين عام وعامين، مؤكدًا أن طهران تمتلك حقا مشروعا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، وأنها لن تتخلى عن هذا الحق.

