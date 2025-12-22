الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السفير الأمريكي في إسرائيل: يبدو أن إيران لم تفهم الرسالة من هجومنا على فوردو

مايك هاكابي، فيتو
مايك هاكابي، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، شكك في مدى استيعاب إيران للرسالة التي أرادت الولايات المتحدة إيصالها عبر الهجوم على منشأة فوردو النووية.

السفير الأمريكي في إسرائيل: يبدو أن إيران لم تفهم الرسالة من هجومنا على فوردو

وحذر هاكابي في الوقت نفسه من استمرار طهران في محاولات تعزيز نفوذها الإقليمي، وقال خلال كلمة ألقاها في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: "لا أعلم إن كانت إيران قد أخذت ترامب على محمل الجد حتى الليلة التي حلقت فيها قاذفات بي-2 فوق فوردو".

وأضاف: "آمل أن يكونوا قد فهموا الرسالة، لكن ربما لم يفهموها بالكامل، إذ يبدو أنهم يحاولون إعادة بناء نفوذهم وإيجاد طريقة جديدة لتعميق الخناق، وجعله أكثر أمانا".

كما وجه السفير الأمريكي تحذيرا إلى الدول الأوروبية، قائلا: "إذا لم يدرك الأوروبيون أن هذا يمثل تهديدا حقيقيا لأوروبا بأكملها، فهم أغبى مما أظن أحيانا".

حرب الـ 12 يوما بين إيران وإسرائيل 

يذكر أن إسرائيل شنت في 13 يونيو الماضي عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج عسكري نووي سري. 

وشملت أهداف الضربات الجوية والمداهمات التخريبية المزعومة منشآت نووية ومواقع قيادية وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية.

ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات مضادة، واستمر تبادل الضربات بين الطرفين لمدة 12 يوما. 

وانضمت الولايات المتحدة إلى هذه المواجهة بتنفيذها هجوما على المنشآت النووية الإيرانية في ليلة 22 يونيو. 

وعلى إثر ذلك، وجهت طهران ضربات صاروخية مساء 23 يونيو على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مع إعلان أنها لا تنوي المضي قدما في التصعيد.

وفي 20 نوفمبر الماضي، اتخذ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يطالب إيران بإبلاغ الوكالة فورا عن حالة مخزونات اليورانيوم المخصب والمنشآت النووية المتضررة.

ووصفت طهران هذا القرار بأنه "غير بناء ومسيس"، وأبلغت الوكالة رسميا في نفس اليوم بإنهاء "اتفاقية القاهرة" التي كانت قد أبرمت بين الطرفين في سبتمبر الماضي لتحديد إطار التفاعل في أعقاب الضربات.

وأشار البيان الإيراني آنذاك إلى استعداد البلاد للنظر في مقترحات لاتفاق جديد مع الوكالة، على أن يُحدد المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني شكل التفاعل المستقبلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل السفير الأمريكي لدى إسرائيل إيران الولايات المتحدة منشأة فوردو النووية

مواد متعلقة

قمة نتنياهو- ترامب.. جبهة قتال جديدة ضد إيران.. الصحف الإسرائيلية تدق طبول الحرب.. وحقيبة رئيس وزراء الاحتلال إلى واشنطن مليئة بالخيارات العسكرية ضد طهران

الخارجية الصينية: احتجاز الولايات المتحدة لسفن الدول الأخرى انتهاك خطير للقانون الدولي

إسرائيل تحذر ترامب: رصدنا مؤشرات على إعادة إيران بناء قدراتها الصاروخية

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وزامبيا في الشوط الأول

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان (صور)

بعد غيبوبة لأكثر من شهرين، وفاة طالب جامعى إثر تناوله جرعات مصل الكلب بالمنوفية

"الزراعة" تنفي علاقة "النمل الأبيض" بانهيار منازل في الأقصر وتوضح الأسباب الحقيقية

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

المصري يكتسح دكرنس برباعية في كأس مصر

فضيحة داخل مكتب نتنياهو، مستشاروه تلقوا رشوة لكشف معلومات عن جيش الاحتلال وتشويه صورة مصر

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سُمي شهر رجب بـ"الفرد ومضر"؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

باحث بالأزهر يوضح حكم فضل شهر رجب (فيديو)

هل يجوز تغطية جزء من الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads