الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب ميني باص في ترعة بالدقهلية

انقلاب ميني باص في
انقلاب ميني باص في ترعة، فيتو
18 حجم الخط

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب ميني باص ركاب من قرية الشبول مركز المنزلة في الترعة على طريق المقطع بمحافظة الدقهلية إلى 3 أشخاص وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميني باص في ترعة علي طريق المنصورة المنزلة بالدقهلية 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب ميني باص أجرة محمل بالركاب في ترعة علي طريق المنصورة المنزلة.

تحرك أمني و5 سيارات إسعاف لنقل المصابين 

على الفور، انتقلت قوة أمنية و5 سيارات إسعاف وجرى انتشال الأشخاص وتبين إصابة 3 أشخاص وجارٍ نقلهم لتلقي العلاج وجار التعامل لرفع الميني باص من المياه.

وكيف مصدر طبي عن إصابة كل من؛ زينب ا ا ال 55 سنة مدرسة بالشبول الابتدائية 

وسماح ال ال ز 28 سنة ربة منزل الشبول، كما أصيب أحمد م ر ال 28 يوما مقيم الشبول وجار إدخاله قسم الحضانة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

 

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وموتوسيكل أمام بنزينة وطنية بجمصة في محافظة الدقهلية.

 

إصابة 3 أشخاص في تصادم بجمصة 

وفي حادث آخر تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم ملاكي وموتوسيكل أمام بنزينة وطنية بجمصة في محافظة الدقهلية.

انتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى جمصة.

وكشف مصدر طبي بـ مستشفى جمصة إصابة كل من" أحمد ش ا م" 34 سنة ومقيم جمصة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وكسر بالذراع الأيسر.
 

كما أصيب “محمد ع ح أ”  39 سنة مقيم جمصة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بالعين اليسرى.
 

وأصيب"  أحمد ن ع م ع" 18 سنة مقيم جمصة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب ميني باص مركز المنزلة محافظة الدقهلية طريق المنصورة المنزلة بالدقهلية شرطة النجدة النيابة العامة

مواد متعلقة

هل قبول العوض حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تدشين "التراخيص الذكية" لتعزيز كفاءة التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات بـ العاصمة الجديدة

الوطنية للانتخابات: انتظام تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول لجولة الإعادة بـ النواب

السكك الحديدية تُسير القطار 41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية

الأكثر قراءة

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

الجزائر في الصدارة، ترتيب المجموعة الخامسة لأمم أفريقيا

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع جنوب أفريقيا قبل لقاء الجمعة

بعد فيديو شكوى أحد المواطنين، إجراءات عاجلة من الأوقاف بشأن تشغيل مكبرات المساجد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار وموزمبيق في أمم أفريقيا 2025

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل قبول العوض حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads