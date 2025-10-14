الأربعاء 15 أكتوبر 2025
اللقطات الأولى لحادث انقلاب ميني باص بترعة في الدقهلية ومصرع شخص وإصابة 10 آخرين

الصور الأولي لحادث
الصور الأولي لحادث انقلاب ميني باص في ترعة بالدقهلية، فيتو

 حصلت “فيتو” على الصور الأولى لحادث انقلاب ميني باص في ترعة على طريق ميت سويد – ديرب الخضر بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، ما أسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصًا.

ولقي شخص مصرعه، فيما أُصيب 10 آخرين، إثر الحادث الذي وقع مساء اليوم، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بانقلاب ميني باص في ترعة بدكرنس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة و7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.
 

علي الفور انتقلت قوة أمنية وهرعت  7 سيارات اسعاف، وبالفحص تبين مصرع، روضة رمضان علي أحمد علي نور (27 عامًا) — وصلت جثة هامدة.

أما قائمة المصابين فضمت كلا من:

1. شيماء صلاح إبراهيم (25 عامًا) – مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

2. مريم صلاح إبراهيم (18 عامًا) – مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالصدر.

3. نورا محمود السيد (34 عامًا) – مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالصدر (تمريض بمستشفى دكرنس العام).

4. قدرية علي محمد (41 عامًا) – مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه، واشتباه كسر بالكتف الأيمن (تمريض بمستشفى دكرنس العام).

5. محمد حسن محمد محمد (35 عامًا) – مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكدمات بالضلوع.

6. علي أحمد علي (21 عامًا) – مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالبطن والوجه.

7. مريم صلاح جمعة (20 عامًا) – مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والرأس.

8. دينا صلاح جمعة (24 عامًا) – مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف بالأنف.

9. أيمن بكر علي (27 عامًا) – مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالصدر والبطن.

10. محمد عوض عبد الحي (35 عامًا) – مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتشنجات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

