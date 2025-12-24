الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: انتظام تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول لجولة الإعادة بـ النواب

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ19 الملغاة في المرحلة الأولى.

وأشار بنداري إلى أن الإقبال على التصويت كان كثيفًا منذ صباح اليوم الأول، وقد تم الانتهاء من التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا بالخارج، فيما يستمر العمل في 108 مقار أخرى لاستقبال الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

 

وتم افتتاح آخر مقر انتخابي في مدينة لوس أنجلوس مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضح المستشار أحمد بنداري أن أكثر الناخبين المشاركين كانوا من الدوائر الانتخابية في محافظات سوهاج، قنا، الفيوم، أسيوط، البحيرة، الجيزة، والإسكندرية،  خلال اليوم الأول للتصويت


 وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة  في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - 

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة 

 الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا 

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا 

 الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة 

 الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام. 

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا 

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي 

 الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

 محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - 

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

للهيئة الوطنية للانتخابات جولة الاعادة بانتخابات النواب تصويت المصريين بالخارج انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

الجزائر في الصدارة، ترتيب المجموعة الخامسة لأمم أفريقيا

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع جنوب أفريقيا قبل لقاء الجمعة

بعد فيديو شكوى أحد المواطنين، إجراءات عاجلة من الأوقاف بشأن تشغيل مكبرات المساجد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار وموزمبيق في أمم أفريقيا 2025

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل قبول العوض حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads