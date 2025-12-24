الوطنية للانتخابات: انتظام تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول لجولة الإعادة بـ النواب

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ19 الملغاة في المرحلة الأولى.

وأشار بنداري إلى أن الإقبال على التصويت كان كثيفًا منذ صباح اليوم الأول، وقد تم الانتهاء من التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا بالخارج، فيما يستمر العمل في 108 مقار أخرى لاستقبال الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

وتم افتتاح آخر مقر انتخابي في مدينة لوس أنجلوس مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضح المستشار أحمد بنداري أن أكثر الناخبين المشاركين كانوا من الدوائر الانتخابية في محافظات سوهاج، قنا، الفيوم، أسيوط، البحيرة، الجيزة، والإسكندرية، خلال اليوم الأول للتصويت



وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور -

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

