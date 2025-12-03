محافظ كفر الشيخ يتفقد مبادرة «الرياضيات.. فكر وابداع» لذوي الهمم (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مبادرة «الرياضيات: فكر وابداع» بالمسرح المدرسي بمدينة كفرالشيخ، بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، ووليد الشهاوي، موجه عام الرياضيات، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتهدف المبادرة إلى تحويل مادة الرياضيات من الحفظ التقليدي إلى تجربة ممتعة ومبتكرة للطلاب، من خلال تنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات وربط المفاهيم الرياضية بالحياة اليومية، إضافة إلى اكتشاف المواهب في التفكير المنطقي والهندسي، وتعزيز روح الإبداع والعمل الجماعي والمشاركة.

وتشمل المبادرة ورش عمل متنوعة مثل الهندسة بالفن، الرياضيات بالحركة، والتجريب والاكتشاف باستخدام أدوات بسيطة، إلى جانب مسابقات تفاعلية مثل “تحدي المليون فكرة رياضية” و“الأرقام في حياتنا”، كما تضمنت مشاريع عملية تعتمد على التعلم القائم على المشاريع، مثل تصميم “المدينة المثالية” وإنشاء مجسمات هندسية.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بتفاعل الطلاب مع الأنشطة وحرص المعلمين على تحفيز الإبداع، مؤكدًا دعم المحافظة لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية وتحفيز الطلاب على التفكير النقدي والابتكار.

وأكد محافظ كفرالشيخ على أهمية تعميم مثل هذه المبادرات على جميع المدارس بالمحافظة لتشجيع الطلاب على الاستكشاف والبحث، وخلق بيئة تعليمية محفزة، مشددًا على استمرار متابعة نتائج المبادرة وقياس أثرها على الأداء الدراسي والقدرات الذهنية للطلاب لضمان تحقيق أفضل النتائج التعليمية.

