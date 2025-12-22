قناة أمريكية: روبيو طلب إذن ويتكوف لحضور اجتماعه مع ماكرون

18 حجم الخط

أفادت قناة “ إن بي سي ” الأمريكية في تقرير لها اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اضطر لطلب الإذن من فريق المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف وِيتكوف للمشاركة في اجتماعه مع الرئيس الفرنسي ماكرون.

NBC: روبيو طلب إذن ويتكوف لحضور اجتماعه مع ماكرون



وبحسب التقرير، كان من المقرر أن يزور روبيو باريس في أبريل لإجراء محادثات حول أوكرانيا، لكن فريقه اكتشف — قبيل مغادرته — أن ويتكوف قد نظم بالفعل اجتماعا ثنائيا مع ماكرون. وعليه، طلب روبيو الانضمام إلى اللقاء، إلا أن وزارة الخارجية الفرنسية أوضحت أن أي تعديل على شكل الاجتماع يتطلب موافقة ويتكوف شخصيا.

لقاء ماكرون وويتكوف حول أوكرانيا

وأشار التقرير إلى أن مساعدي الوزير عانوا لبعض الوقت من صعوبة في الاتصال بالمبعوث الخاص، قبل أن يتمكن روبيو في النهاية من التواصل معه مباشرة، والذي وافق لاحقا على دعوته لحضور الاجتماع.

ومع ذلك، أشارت "إن بي سي" إلى أن روبيو نجح، خلال تلك الزيارة إلى فرنسا، في عقد لقاء خاص منفصل مع ماكرون.

ومن جهته، وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، الادعاءات التي تفيد بأن ويتكوف حاول منع مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع بـ"السخيفة" و"العبثية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.