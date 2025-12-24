الولايات المتحدة تمنع المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون من دخول أراضيها

18 حجم الخط

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمس شخصيات أوروبية ملتزمة بتنظيم قطاع التكنولوجيا بشكل صارم، ومنعتهم من دخول البلاد، بمن فيهم المفوض الأوروبى السابق تيرى بريتون، وفقًا لمنصة فرانس إنفو الإخبارية.

تقييد التأشيرة الذي فرضته الولايات المتحدة على بريتون

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على منصة (إكس): "لطالما اتخذ أصحاب الأيديولوجيات الأوروبية إجراءات منسقة لإجبار المنصات الأمريكية على فرض عقوبات على الآراء الأمريكية التي يعارضونها، مضيفا: لن تتسامح إدارة ترامب بعد الآن مع هذه الأعمال الصارخة للرقابة خارج الحدود الإقليمية".

بدوره.. أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تقييد التأشيرة الذي فرضته الولايات المتحدة على بريتون، وأربع شخصيات أوروبية أخرى.

شعوب أوروبا حرة وذات سيادة

وقال: "شعوب أوروبا حرة وذات سيادة، ولا يمكن فرض قواعد تحكم فضاءها الرقمي عليها من قبل أي جهة أخرى" مؤكدا أن قانون الخدمات الرقمية تم اعتماده ديمقراطيا في أوروبا، بحيث أن ما هو غير قانوني في الواقع غير قانوني أيضا على الإنترنت.

وأضاف: "ليس له أي نطاق خارج الحدود الإقليمية، ولا يخص الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال".

برايتون ينتقد الخطوة الأمريكية

من جانبه.. انتقد برايتون الخطوة الأمريكية وكتب على منصة (إكس): "للتذكير.. صوت 90% من أعضاء البرلمان الأوروبي -المُنتخبين ديمقراطيًا- وجميع الدول الأعضاء الـ 27 بالإجماع لصالح قانون الخدمات الرقمية.. إلى أصدقائنا الأمريكيين: الرقابة ليست حيث تظنون".

يذكر أن تيري بريتون، وزير الاقتصاد السابق في عهد جاك شيراك، شغل منصب المفوض الأوروبى للسوق الداخلية من عام 2019 إلى عام 2024، حيث اضطلع بمسؤوليات واسعة، لا سيما في الشؤون الرقمية والصناعية.

أسماء أخرى شملتها العقوبات الأمريكية

من بين الأفراد الآخرين الذين شملتهم العقوبات ممثلون عن منظمات غير حكومية تُكافح التضليل وخطاب الكراهية على الإنترنت، بمن فيهم عمران أحمد، وكلير ميلفورد، وآنا لينا فون هودنبرج، مؤسسة منظمة هيت إيد الألمانية غير الحكومية، وجوزفين بالون، وهي أيضًا من المنظمة نفسها.

ويقود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود حملة واسعة النطاق ضد قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا، والتي تفرض التزامات على المنصات، لا سيما فيما يتعلق بالإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، الذي تعتبره الولايات المتحدة رقابة. ويمتلك الاتحاد الأوروبي فعليا أقوى ترسانة قانونية في العالم لتنظيم الأنشطة الرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.