خارج الحدود

مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي يلتقي مسؤولين من دول وسيطة بالقاهرة لمناقشة ملف غزة

اتفاق غزة، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان رسمي، أن وفدًا إسرائيليًا عقد سلسلة اجتماعات في القاهرة مع مسؤولين من عدة دول وسيطة، بهدف بحث المستجدات المتعلقة بـ قطاع غزة ومسار التهدئة المستمرة. 

وفد إسرائيلي يتلقى مسئولين من دول وسيطة فى القاهرة

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر الأمني والسياسي، وسط تبادل التصريحات بين الأطراف المعنية حول التزامات وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ خطة ترامب.

وأوضح البيان الإسرائيلي، أن الوفد ناقش مع الوسيطين الدوليين سبل الحفاظ على استقرار التهدئة في غزة وضمان عدم تجدد العمليات العسكرية. وشدد الجانب الإسرائيلي على أهمية التزام جميع الأطراف بالاتفاقات السابقة، بما يشمل تسهيلات دخول المساعدات الإنسانية وضمان حرية الحركة داخل القطاع، وذلك في إطار الترتيبات التي تم التوافق عليها في مراحل التهدئة السابقة.

بحث ترتيبات المرحلة الثانية وخطط إعادة الإعمار في غزة

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن الاجتماعات تناولت أيضًا الاستعداد للمرحلة الثانية من خطة السلام، والتي تشمل تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة لإدارة شؤون القطاع وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار المبكر. كما تركزت المناقشات على آليات ضمان التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية ومراقبة الالتزامات الدولية والمحلية.

وأبرز بيان مكتب نتنياهو، أن إسرائيل تواصل التنسيق مع الوسطاء الدوليين والدول الإقليمية للحفاظ على استقرار الوضع في غزة، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل خطوة أساسية لتخفيف حدة التوترات وتعزيز الحلول السياسية بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويجنب المنطقة الانزلاق نحو تصعيد جديد.

يُذكر أن الوفد الإسرائيلي سيواصل المتابعة الميدانية والدبلوماسية خلال الأيام القادمة، لضمان التنفيذ الفعلي للاتفاقات ووضع آليات للرصد والمتابعة بما يسهم في تثبيت التهدئة وتحقيق استقرار طويل الأمد في قطاع غزة.

القافلة 101، الهلال الأحمر المصري يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية وإمدادات الشتاء

البلشي: ما جرى من فظائع العدوان الثلاثي على مصر يحدث الآن في غزة

 

 

