الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
مسؤول أمريكي يعلق على تصريحات كاتس بشأن الاستيطان بغزة ويكشف نية ترامب

مسؤول أمريكي يعلق
مسؤول أمريكي يعلق على تصريحات كاتس بشأن الاستيطان بغزة
خطة ترامب، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي تعليقًا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن الاستيطان في قطاع غزة، أكد فيه أن واشنطن ملتزمة كليًا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، في رسالة تعكس موقفًا واضحًا إزاء مستقبل القطاع.

 

مسؤول أمريكي يكشف موقف واشنطن بشأن مستقبل غزة

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الموقف الأمريكي يستند إلى الالتزام الكامل بخطة السلام التي تم الإعلان عنها، باعتبارها الإطار المرجعي لأي ترتيبات سياسية أو أمنية تتعلق بقطاع غزة، مشددًا على أن أي تصريحات أو تحركات يجب أن تُقرأ ضمن هذا السياق.

 

تصريحات كاتس بشأن الاستيطان تثير الجدل والتساؤلات داخل إسرائيل

ويأتي هذا التصريح في ظل الجدل الذي أثارته تصريحات كاتس بشأن الاستيطان، والتي تسببت في تباين داخل الساحة الإسرائيلية، وأثارت تساؤلات لدى أطراف دولية حول الاتجاهات الفعلية للحكومة الإسرائيلية تجاه غزة.

غزة في صلب التنسيق الأمريكي الإسرائيلي

وأشار مراقبون إلى أن تأكيد واشنطن التزامها بخطة ترامب يعكس حرص الإدارة الأمريكية على إبقاء ملف غزة ضمن مسار منضبط، ومنع أي خطوات قد تعقّد المشهد السياسي أو تؤثر على جهود التهدئة الجارية.

رسائل سياسية متعددة الاتجاهات في الموقف الأمريكي تجاه غزة

ويحمل الموقف الأمريكي رسائل متوازنة، موجهة إلى الداخل الإسرائيلي وإلى الأطراف الإقليمية والدولية، مفادها أن الولايات المتحدة تسعى للحفاظ على إطار سياسي واضح، يضمن الاستقرار ويحول دون الانزلاق نحو تصعيد جديد في قطاع غزة.

مسؤول امريكي تصريحات كاتس الاستيطان بغزة غزة ترامب خطة ترامب وزير الدفاع الإسرائيلي

