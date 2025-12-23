الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
وزير الخارجية الأردني يحذر من مخطط الاحتلال لـ فصل غزة عن الضفة

شدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والالتزام الكامل ببنود خطة ترامب، مؤكدًا أن تثبيت التهدئة يمثل المدخل الأساسي لمنع عودة التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف السياسية والأمنية للمرحلة المقبلة.

وزير الخارجية الأردني يشدد على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام بغزة

وأكد الوزير أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، معتبرًا أن تنفيذ هذه المرحلة يشكل خطوة محورية لضمان الاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وفتح آفاق حقيقية أمام مسار سياسي شامل ينهي دوامة العنف المتكرر.

أيمن الصفدي: وحدة غزة والضفة الغربية أساس أي حل

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يستند إلى وحدته وارتباطه بـ الضفة الغربية، محذرًا من أي محاولات للاحتلال للفصل بين المنطقتين أو فرض ترتيبات منفصلة من شأنها تقويض فرص الحل السياسي العادل والدائم.

الصفدي: غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين

وشدد الوزير على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مؤكدًا التزام الأردن الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفض أي إجراءات أو ممارسات تهدف إلى تغيير الواقع السياسي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.

موقف أردني ثابت وداعم للقضية الفلسطينية

وتأتي هذه التصريحات في إطار الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، والداعي إلى حل سياسي شامل يقوم على الشرعية الدولية، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة، ويحفظ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.

