أخبار مصر

القافلة 101، الهلال الأحمر المصري يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية وإمدادات الشتاء

قوافل الهلال الأحمر
قوافل الهلال الأحمر إلى غزة، فيتو
أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الأولى بعد المائة، والتي تحمل عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 101، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر من 131 ألف سلة غذائية، ما يزيد عن 800 طن دقيق، 1,340 أدوية علاجية ومستلزمات إغاثية، أكثر من 280 طن مستلزمات عناية شخصية، نحو 50 طن مياه، أكثر من ألف طن مواد بترولية.

 

الهلال الأحمر المصري يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية وإمدادات الشتاء

واستجابةً لحالة الطقس القاسية التي يعيشها الأهالي، عزز الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية إلى قطاع غزة، التي شملت: 19,700 ألف بطانية، نحو 22,200 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 4 آلاف مرتبة، 2,280 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

