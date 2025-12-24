دفاع المتهم السادس في قضية المخدرات الكبرى: إصرار على البراءة بسبب المرض النفسي والإكراه

18 حجم الخط

تمسكت دفاع المتهم السادس في قضية المخدرات الكبرى، المتهم فيها سارة خليفة و27 آخرين، بعدة دفوع أمام المحكمة، مؤكدة عدم مسئولية موكلها الجنائية لكونه مصابا بمرض نفسي أثر على إدراكه وشعوره، وأن وجوده في مسرح الأحداث قد يكون تحت الإكراه أو الإجبار.



وطالبت دفاع المتهم السادس المحكمة باعتبارها الخبير الأعلى للفصل في مدى مسؤولية المتهم الجنائية، والتأكد مما إذا كان هناك أي اكراه أو اجبار جعله متواجدا في مكان الواقعة دون وعي بما يجري حوله، مستمدا طلب البراءة من هيئة المحكمة.

كما دفعت ببطلان الأذن الصادر من النيابة العامة، مشيرة إلى أن التحريات كانت غير جدية ومكتبية، وأنها لم تحدد مدة المراقبة أو مصادرها وأماكنها، ولم تثبت سوى أن الشقة محل المضبوطات كان مخصصة للتصنيع.

وصلت المتهمة سارة خليفة و27 متهما آخرين، لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لنظر سماع مرافعة الدفاع، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

التحفظ على أموال سارة خليفة

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.

