نسأل الله أن يملأ أعيادكم بالفرح والسلام، سفارة الإمارات في تل أبيب تهنئ بالكريسماس

الاحتفال بعيد الميلاد، بعثت سفارة دولة الإمارات العربية في تل أبيب، إلى جميع المستوطنين والقاطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، برسالة تهنئة بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد، والذي يحتفل به العالم بعد أيام.

سفارة الإمارات في تل أبيب تهنئ بعيد الميلاد



وكتبت سفارة الإمارات في تل أبيب رسالة إلى رعاياها وجميع سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة رسالة بالعربية والانجليزية، تمنت فيها لهم ولعائلاتهم "عيد مجيد وسنة جديدة سعيدة".

وقالت سفارة الإمارات في تل أبيب، عبر منصة "إكس"، في رسالتها للمستوطنين والقاطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورعاياها في إسرائيل: "تتمنى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب لكم ولعائلاتكم عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة! نسأل الله أن يملأ أعيادكم بالفرح والسلام واللحظات الجميلة مع أحبائكم".

العالم يحتفل بعيد الميلاد ورأس السنة

يذكر أن العالم يحتفل بعيد الميلاد المجيد، أو الكريسماس، ورأس السنة الميلادية، هما مناسبتان متتاليتين في نهاية العام، حيث يُحتفل بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر للكنائس الغربية، و7 يناير للكنائس الشرقية الأرثوذكسية، احتفالًا بميلاد السيد المسيح، بينما يُحتفل برأس السنة الميلادية في 1 يناير ترحيبًا بالعام الجديد، ويشمل الاحتفال الألعاب النارية واللقاءات العائلية، وهو يوم عطلة عامة في معظم دول العالم.

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، المنطقة التي يقطنها العديد من المستوطنين، يتم الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وخاصة في المدن المسيحية والمختلطة مثل القدس والناصرة وبيت لحم، مع إضاءة أشجار الميلاد، بينما يحتفل اليهود برأس السنة العبرية (روش هشانا) في وقت مختلف تمامًا، عادة سبتمبر/أكتوبر، بتقليد نفخ الشوفار وتناول التفاح والعسل، وهو يوم للتأمل والتجديد الروحي لديهم، وليس في نهاية ديسمبر بداية يناير.

