رياضة

موعد مباراة الكاميرون والجابون في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
يبدأ منتخب الكاميرون مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، مساء اليوم الأربعاء بمواجهة الجابون، علي أرضية ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة.

 

موعد مباراة الكاميرون والجابون في كأس الأمم الإفريقية

تنطلق مباراة الكاميرون أمام الجابون اليوم في كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الكاميرون والجابون

تُبث مباراة الكاميرون ضد الجابون اليوم في كأس الأمم الأفريقية عبر قناة beIN SPORTS MAX 1.

وتضم المجموعة السادسة في أمم أفريقيا 2025 كلا من الكاميرون والجابون منتخبي كوت ديفوار وموزمبيق.

وتعتبر هذه المباراة هي ختام مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

 

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلنت تعيين الحكمين الدوليين المصريين، أمين عمر ومحمود أبو الرجال لإدارة مباراة الكاميرون والجابون.

حكام مباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 

ويضم طاقم حكام مباراة الكاميرون والجابون كلا من أمين عمر حكم ساحة، ومحمود أبو الرجال، مساعد أول، والجزائري عادل البنا، مساعد ثاني، والكونغولي جان جاك نادالا، حكم رابع والجزائري مصطفى غربال، حكم فيديو، والتونسي هيثم قيراط، حكم فيديو مساعد.

ويسعى منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز في هذه المباراة قبل مواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية ثم يلتقي مع موزمبيق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

بطولات الكاميرون في أمم أفريقيا عبر التاريخ

جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية خمس مرات (1984، 1988، 2000، 2002، 2017)، واللقب الوحيد في منطقة شمال أفريقيا كان في المغرب عام 1988، كما أنه كان وصيفا في نسخة 1986 لمنتخب مصر.

 

