الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل سنجل ماذر فاذر

يواصل مسلسل سنجل ماذر فاذر جذب اهتمام عدد كبير من المشاهدين، خاصة أنه يطرح بشكل خفيف وبسيط تفاصيل الحياة ما بعد الطلاق، والتحديات اليومية التي يواجهها الآباء والأمهات في تربية الأطفال، وذلك في إطار اجتماعي لا يخلو من الكوميديا والمواقف الإنسانية القريبة من الواقع.

 

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل سنجل ماذر فاذر 

ومن المقرر عرض الحلقة الرابعة من مسلسل سنجل ماذر فاذر اليوم الثلاثاء عبر منصة شاهد، وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، و10 مساء بتوقيت السعودية، وسط ترقب من الجمهور لمزيد من التطورات والأحداث الجديدة في علاقات الشخصيات خاصة بعد تدخل شريف في حياة سلمى بعد الطلاق. 

ويحظى المسلسل بتفاعل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالقصة إلى جانب التوازن بين الكوميديا والبعد الإنساني، ما جعله من الأعمال التي نجحت في لفت الأنظار منذ عرض حلقاته الأولى.

 

تفاصيل مسلسل سنجل ماذر فاذر 

مسلسل سنجل ماذر فاذر ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.  

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.   

