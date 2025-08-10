دينا الشربيني تبدأ التحضير لمسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

بدأت الفنانة دينا الشربيني التحضير لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم “لا ترد ولا تستبدل”، مع الفنان أحمد السعدني وصدقى صخر وفدوى عابد وحسن مالك، حيث اجتمع فريق العمل خلال الأيام القليلة الماضية للوقوف على التفاصيل الخاصة بالعمل قبل بدء التصوير.

ومن المفترض أن يعرض المسلسل خارج السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل، لذلك من المفترض أن يتم البدء في تصويره خلال أيام قليلة.

وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية الإجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج.

من جانب آخر، بدأت الفنانة دينا الشربيني تصوير فيلم جديد بعنوان “طلقني”، مع الفنان كريم محمود عبد العزيز.

ودخلت أسرة فيلم طلقني ديكور الحارة الشعبية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال عدد من مشاهد العمل، ومن المقرر أن يستمر تصويرها لما يقرب من أسبوع.

ويشارك الفنان محمد محمود في فيلم طلقني الذي يقوم ببطولته دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز، ويلعب شخصية والد كريم محمود عبد العزيز.

وكان قد انضم الفنان محمود حافظ لأبطال فيلم “طلقني” الذي يتم تصويره حاليًا، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول الخلافات الأسرية بين زوجين لم يمر على زواجهما كثيرًا.

ويشارك في بطولة الفيلم عابد عناني وياسمين رحمي وهناء الشوربجي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.



وتشهد أحداث فيلم طلقني رفع دينا الشربيني قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

