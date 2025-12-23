في عيد ميلاده، رحلة عمرو يوسف من الحقوق إلى النجومية.. "الدالي" محطة بارزة في مشواره

18 حجم الخط

يحتفل الفنان عمرو يوسف اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر بعيد ميلاده، وهو فنان ذو مشوار ثري بالعديد من الأعمال الفنية والتجارب المتنوعة والنجاحات المتعددة، جعلته واحدًا من أبرز نجوم جيله في الدراما والسينما المصرية.

وعمرو يوسف ولد في مثل يومنا هذا من عام 1980، ودرس القانون الدولي في كلية الحقوق، حيث حصل على ليسانس حقوق إنجليزي، قبل أن يقرر الاتجاه إلى المجال الفني، ولقد بدأ حياته العملية عام 2002 من خلال الظهور في إعلانات تلفزيونية، ثم خاض تجربة الإعلام عندما عمل مذيعا بقناة روتانا سينما عام 2005، وأطل على الجمهور لأول مرة في السينما من خلال ظهوره كمقدم برنامج عبر فيلم “ع الهوا” عام 2006.

دور نور الشريف في حياة عمرو يوسف

كانت البداية الحقيقية في مشواره الفني عام 2007، حين اختاره الفنان الكبير الراحل نور الشريف ليكون من الوجوه الجديدة المشاركة في مسلسل الدالي، وقدم خلال العمل شخصية الصحفي أدهم فارس، وهو الدور الذي فتح أمامه أبواب التمثيل على مصراعيها.

وعن هذه التجربة، لطالما عبر عمرو يوسف عن اعتزازه الكبير بالعمل مع نور الشريف، معتبرا إياه قدوة ومدرسة متنقلة واستثنائي، وفي وصفه لمشاعره عند اللقاء الأول مع نور الشريف أمام الكاميرا حينما جمعهما أول مشهد في “الدالي” كشف عمرو يوسف في لقاء إعلامي سابق أنه لم يستطع التكلم بالرغم من تدربه سابقًا على المشهد، ولكنه لم يستطع قول كلمة واحدة وشعر بضربات قلب تتزايد واضطر إلى الذهاب لدورة المياه حتى يستعيد زمام أمور نفسه، ونجح في الأخير في أداء المشهد، وبالرغم من ذلك كان رد فعل نور الشريف داعمًا له.

نجاحات متتالية وأدوار متنوعة

بعد الدالي، توالت مشاركات عمرو يوسف في عدد كبير من المسلسلات والأفلام، ونجح في تقديم شخصيات مختلفة أثبتت قدرته على التنوع بين الدراما الاجتماعية والتشويق والإثارة، ومن أبرز أعماله مسلسل “طرف ثالث”، ومسلسل نيران صديقة وفيلم هيبتا ومسلسل جراند أوتيل الذي حقق نجاحًا كبيرًا ومسلسل طايع وعشم إبليس ويعد فيلم السلم والثعبان، و"لعب عيال" أحدث أعماله الفنية.

وعلى المستوى الشخصي، سبق أن ارتبط عمرو يوسف بالفنانة مي نور الشريف، ابنة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي، إلا أن الخطوبة لم تكتمل وانفصلا لاحقًا، وتزوج لاحقًا من النجمة كندة علوش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.