الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

في عيد ميلاده، رحلة عمرو يوسف من الحقوق إلى النجومية.. "الدالي" محطة بارزة في مشواره

عمرو يوسف، فيتو
عمرو يوسف، فيتو
18 حجم الخط

 يحتفل الفنان عمرو يوسف اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر بعيد ميلاده، وهو فنان ذو مشوار ثري بالعديد من الأعمال الفنية والتجارب المتنوعة والنجاحات المتعددة، جعلته واحدًا من أبرز نجوم جيله في الدراما والسينما المصرية.

وعمرو يوسف ولد في مثل يومنا هذا من عام 1980، ودرس القانون الدولي في كلية الحقوق، حيث حصل على ليسانس حقوق إنجليزي، قبل أن يقرر الاتجاه إلى المجال الفني، ولقد بدأ حياته العملية عام 2002 من خلال الظهور في إعلانات تلفزيونية، ثم خاض تجربة الإعلام عندما عمل مذيعا بقناة روتانا سينما عام 2005، وأطل على الجمهور لأول مرة في السينما من خلال ظهوره كمقدم برنامج عبر فيلم “ع الهوا” عام 2006.

دور نور الشريف في حياة عمرو يوسف

كانت البداية الحقيقية في مشواره الفني عام 2007، حين اختاره الفنان الكبير الراحل نور الشريف ليكون من الوجوه الجديدة المشاركة في مسلسل الدالي، وقدم خلال العمل شخصية الصحفي أدهم فارس، وهو الدور الذي فتح أمامه أبواب التمثيل على مصراعيها. 

وعن هذه التجربة، لطالما عبر عمرو يوسف عن اعتزازه الكبير بالعمل مع نور الشريف، معتبرا إياه قدوة ومدرسة متنقلة واستثنائي، وفي وصفه لمشاعره عند اللقاء الأول مع نور الشريف أمام الكاميرا حينما جمعهما أول مشهد في “الدالي” كشف عمرو يوسف في لقاء إعلامي سابق أنه لم يستطع التكلم بالرغم من تدربه سابقًا على المشهد، ولكنه لم يستطع قول كلمة واحدة وشعر بضربات قلب تتزايد واضطر إلى الذهاب لدورة المياه حتى يستعيد زمام أمور نفسه، ونجح في الأخير في أداء المشهد، وبالرغم من ذلك كان رد فعل نور الشريف داعمًا له.

نجاحات متتالية وأدوار متنوعة

بعد الدالي، توالت مشاركات عمرو يوسف في عدد كبير من المسلسلات والأفلام، ونجح في تقديم شخصيات مختلفة أثبتت قدرته على التنوع بين الدراما الاجتماعية والتشويق والإثارة، ومن أبرز أعماله مسلسل “طرف ثالث”، ومسلسل نيران صديقة وفيلم هيبتا ومسلسل جراند أوتيل الذي حقق نجاحًا كبيرًا ومسلسل طايع وعشم إبليس ويعد فيلم السلم والثعبان،  و"لعب عيال" أحدث أعماله الفنية.

وعلى المستوى الشخصي، سبق أن ارتبط عمرو يوسف بالفنانة مي نور الشريف، ابنة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي، إلا أن الخطوبة لم تكتمل وانفصلا لاحقًا، وتزوج لاحقًا من النجمة كندة علوش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو يوسف الفنان عمرو يوسف الفن اخبار الفن عيد ميلاد عمرو يوسف عيد ميلاد الفنان عمرو يوسف

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف هيئة النقل العام

الداخلية تسمح لـ 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

بالأسماء، السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

انخفاض كبير في البلدي والبيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads