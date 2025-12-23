إصابة شابين في مشاجرة بقرية الطيبة في الدقهلية

18 حجم الخط

شهدت قرية الطيبة بمركز نبروه، وتحديدًا بجوار مسجد الهدى، في محافظة الدقهلية واقعة اعتداء باستخدام مطواة وقطر، أسفرت عن إصابة شابين بإصابات متفرقة، دون وقوع أي حالات وفاة.

إصابة شخصين في مشاجرة بالطيبة نبروه

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين في مشاجرة بقرية الطيبة مركز نبروه بالدقهلية.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نبروه الي موقع الحادث وتبين إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسد وجري نقلهم لمستشفي نبروه المركزي.

اسماء المصابين بالمشاجرة

وكشف مصدر طبي عن إصابة كلا من

"عبدالهادي إ ع" – 19 عامًا بجرح قطعي باليد اليسرى، وجرح سطحي بفروة الرأس، كما أصيب “فارس ه ع” – 16 عامًا مصابا بجرح قطعي بالوجه وجرح بالرقبة من الخلف.



نقل المصابين لمستشفي نبروه

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى نبروه المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجارٍ تحرير المحضر بالواقعة، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

