إيداع مسنة بلا مأوى بدار رعاية اجتماعية بنبروه في الدقهلية

تلقت مديرية تضامن الدقهلية استغاثة تفيد بوجود مسنَّة بلا مأوى في قرية نشا مركز نبروه، وجرى إيداعها بدار رعاية اجتماعية بنبروه بتوجيهات وكيل وزارة التضامن بالدقهلية.

 

إيداع مسنة بلا مأوى بدار رعاية اجتماعية في نبروه 

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، واستجابةً فورية للاستغاثات الواردة بشأن وجود مسنّة بلا مأوى بقرية نشأ التابعة لمركز نبروه، كلفت وليد حافظ عضو فريق التدخل السريع المحلي بالتوجه الفوري للحالة وفحص ملابساتها.

إنهاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل السيدة

وقد تم إنهاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل السيدة وإيداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، مع ضمان شمولها بجميع أوجه الرعاية الصحية والمعيشية اللائقة. وتم إلحاق الحالة بمؤسسة كبار السن بنبروه المسندة لإدارة جمعية بصمة خير بنبروه.

 

التعامل السريع مع هذه الحالات يجسّد الدور الإنساني والاجتماعي

وتؤكد مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية أن التعامل السريع مع هذه الحالات يجسّد الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي، ويبرز جهود فريق التدخل السريع المحلي في حماية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية وضمان توفير حياة كريمة لهم.

