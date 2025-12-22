رئيس جامعة قناة السويس يتفقد لجان الاختبارات الإلكترونية

18 حجم الخط

أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس جولة لفقد لجان الاختبارات الإلكترونية الخاصة بمتطلب اللغة، والتي يؤديها 1016 طالبًا وطالبة من طلاب البرامج المميزة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب أثناء أداء الاختبارات.

الطلاب يؤدون الامتحانات داخل معامل كلية الطب

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية كل من الدكتور محمد عبد النعيم، والدكتور محمود الضبع، حيث أدى الطلاب الاختبارات الإلكترونية داخل معامل كلية الطب البيطري، داخل ثلاث لجان وسط تنظيم دقيق وإجراءات فنية تضمن سلامة سير الامتحانات وكفاءة البنية التحتية التكنولوجية.

جانب من الجولة، فيتو

تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية

وخلال التفقد، أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير العملية التعليمية،

مشيرًا إلى أن اختبارات متطلب اللغة تمثل عنصرًا مهمًا في دعم مهارات الطلاب الأكاديمية، وأن الجامعة حريصة على توفير بيئة امتحانية عادلة ومنضبطة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن متابعة لجان الاختبارات الإلكترونية تأتي في إطار الحرص على انتظام العملية الامتحانية والتأكد من جاهزية المعامل وكفاءة النظم الإلكترونية، مؤكدًا أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات التقييم بما يتواكب مع متطلبات التعليم الحديث ويحقق أفضل تجربة تعليمية للطلاب.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمود الضبع إلى أن اختبارات متطلب اللغة تُعد جزءًا أساسيًا من منظومة البرامج المميزة، مؤكدًا أن تنظيم الامتحانات داخل معامل مجهزة تقنيًا يسهم في قياس حقيقي لمستوى الطلاب اللغوي، ويدعم تحقيق مخرجات تعليمية متميزة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

يؤدي الاختبارات الإلكترونية 319 طالبًا ببرنامج الجيوماتكس، و342 طالبًا ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS، و283 طالبًا ببرنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، و72 طالبًا ببرنامج الترجمة الفورية باللغة الفرنسية، بإجمالي 1016 طالبًا وطالبة، في إطار تنظيم يراعي الدقة والانضباط وسلاسة الأداء.



وتؤكد جامعة قناة السويس استمرارها في دعم منظومة الاختبارات الإلكترونية وتطويرها، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم الجامعي وتحقيق أهداف التحول الرقمي وفق رؤية الدولة المصرية.



