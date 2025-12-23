جمعية رجال الأعمال: التوسع في التصدير يحتاج لرؤية استراتيجية وحلول عملية

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين أن ملف التصدير يجب التعامل معه برؤية استراتيجية شاملة، لا تقتصر على رصد التحديات، بل تمتد إلى طرح حلول عملية قابلة للتنفيذ بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح أن التحديات التي تواجه الصادرات المصرية تتعلق بشكل أساسي بـ اللوجستيات وسرعة الأداء الجمركي، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى ما يتم تنفيذه من إصلاحات داخل المنظومة الجمركية، والعمل على تعظيم الاستفادة منها لصالح المصدرين.

وأشار يوسف إلى أهمية دور المناطق الحرة في دعم التصدير، إلى جانب دور جهاز التمثيل التجاري والاتفاقيات التجارية في فتح الأسواق ونشر الصادرات المصرية خارجيًا، مؤكدًا أن خريطة التجارة العالمية تتغير باستمرار، ما يستلزم التوسع في أسواق جديدة وزيادة الكثافة التصديرية.

وأضاف أن هناك دولًا عديدة تسعى لتوقيع اتفاقيات تجارية مع مصر، وهو ما يتطلب استعدادًا حقيقيًا من حيث رفع القدرات الإنتاجية والتصديرية، والاستفادة من برامج المساندة التصديرية الجديدة والمكاتب التجارية التي يتم إنشاؤها، بما يضمن حضورًا أقوى للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

