جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية: نستهدف تنمية الاقتصاد وتعزيز الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص

أكد محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن الجمعية تستهدف تحسين مناخ الأعمال، لافتا إلى أن الجمعية عادت إلى تطبيق أدوات القياس العلمي من خلال استطلاعات الرأي والدراسات المتخصصة، بعد فترة من غياب البيانات، لقياس سهولة ممارسة الأعمال وفق معايير واضحة، تتماشى مع المؤشرات الدولية وتقارير البنك الدولي، وتسعى مصر لتحسين ترتيبها عالميا خلال الفترة المقبلة.

تعزيز الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اليوم، بمقرها بمحافظة الإسكندرية، حيث قال هنو: إن الجمعية تواصل أداء دورها التنموي والاقتصادي منذ تأسيسها عام 1989، وذلك من خلال دعم مناخ الأعمال وتعزيز الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى أن الجمعية تعيد التأكيد على دورها التنموي بعد أكثر من خمس عقود على تأسيسها، موضحا أن الجمعية منذ انطلاقها عام 1989 ركزت على دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وفتح قنوات حوار دائمة مع الحكومة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز دور الإسكندرية كمحرك صناعي وتجاري رئيسي.

وأضاف هنو: «الجمعية تمثل جزءا أصيلا من الاقتصاد، ودورها لا يقتصر على خدمة أعضائها فقط، بل يمتد إلى دعم التنمية الشاملة في الإسكندرية، خاصة أن السياسات الاقتصادية في مصر مركزية وتتطلب حوارًا مستمرًا مع الجهات الحكومية لتحقيق التوازن المطلوب».

وأشار إلى أن الجمعية تضم قطاعات متنوعة تعكس طبيعة الاقتصاد السكندري، وفي مقدمتها الصناعة، حيث تقع نحو 40% من المنشآت الصناعية في محيط الإسكندرية، إلى جانب قطاعات خدمية وتجارية قوية، موضحا أن هذا التنوع يمنح الجمعية قدرة على طرح رؤى متوازنة تخدم مختلف الأنشطة.

رفع كفاءة العنصر البشري

وأكد رئيس الجمعية أن الدور المجتمعي أصبح محورًا أساسيًا في عمل الجمعية، موضحا: «نعمل على رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره خدمة للمجتمع ودعمًا مباشرا للأعمال في الوقت نفسه»، مشيرًا إلى مشروعات الإقراض التي تستهدف المنشآت الصغيرة والفئات الأكثر احتياجا للتمويل، بما يسهم في ضخ السيولة داخل الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.

وكشف أن تقرير الجمعية حول مناخ الأعمال سيصدر خلال الربع الأول من العام القادم، يتضمن أوراق عمل ومقترحات إصلاحية في مجالات الضرائب والجمارك والإجراءات التنظيمية، بالتوازي مع اجتماعات مكثفة مع وزارة الاستثمار وعدد من الوزارات المعنية.

ولفت هنو إلى أن الجمعية تعمل كذلك على تطوير قدرات أعضائها عبر تنظيم ندوات حول التكنولوجيا واتجاهات السوق والتجارة الخارجية، إضافة إلى تفعيل لجان متخصصة للتواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية.

وأشار إلى سلسلة الاجتماعات التي عقدتها الجمعية مؤخرًا مع وزراء الاستثمار والسياحة والتضامن والتنمية المحلية، موضحًا أن هذه اللقاءات شملت جلسات عامة وخاصة لتبادل الخبرات وصياغة حلول عملية.

وفي ملف التعاون الدولي، أكد رئيس الجمعية أن هناك نشاطًا متزايدًا مع بعثات تجارية وسفارات ومنظمات دولية، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة ووكالة التنمية الألمانية، خاصة في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني.

وأشار إلى أن الجمعية تمضي قدمًا في تنفيذ برامج للتدريب والتوظيف، ودعم وظائف المستقبل والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركات والجامعات والمؤسسات الطبية في الإسكندرية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤسس لمستقبل أكثر استدامة.

